Lần đầu tiên, nguồn điện lưới quốc gia đã xóa tan bóng tối bao trùm hai bản Phảng Củ và Háng Chua, thắp lên mùa xuân của niềm tin và hy vọng ngay trước thềm Tết Bính Ngọ 2026.

Giấc mơ 77 năm và giọt nước mắt hạnh phúc

Sáng Nhè những ngày này sương mù vẫn giăng mắc khắp lối, nhưng không khí trong bản Phảng Củ và Háng Chua lại rạo rực, ấm áp hơn bao giờ hết. Không phải cái ấm của bếp lửa hồng quen thuộc, mà là hơi ấm lan tỏa từ niềm vui vỡ òa của 171 hộ đồng bào dân tộc thiểu số khi dòng điện lưới quốc gia chính thức về bản.

Khoảnh khắc cầu dao điện được đóng, bóng đèn vụt sáng, cả bản làng như vỡ òa trong tiếng reo vui. Những gương mặt khắc khổ, sạm nắng gió của người dân vùng cao bỗng rạng rỡ lạ thường. Với nhiều người dưới xuôi, ánh điện là lẽ đương nhiên, nhưng với đồng bào nơi đây, đó là giấc mơ qua nhiều thế hệ.

Trong căn nhà gỗ đơn sơ, ông Giàng A Vàng (77 tuổi, bản Phảng Củ) ngước đôi mắt mờ đục nhìn lên bóng đèn điện sáng trưng, đôi bàn tay run run vì xúc động. 77 mùa nương rẫy đi qua, gần trọn một đời người sống trong cảnh "đêm tối đất dày", ông Vàng chưa từng dám nghĩ có ngày ngôi nhà mình lại sáng bừng như vậy.

"Năm nay tôi 77 tuổi rồi, từ nhỏ đến giờ mới có điện để thắp sáng nhà. Tôi mừng lắm", ông Vàng nghẹn ngào nói. Ánh sáng này không chỉ xua đi bóng tối của những đêm dài heo hút, mà còn soi rọi tương lai cho con cháu ông. "Con cháu có điện học hành, cuộc sống đỡ vất vả hơn", lời tri ân mộc mạc của người già làng cũng là tiếng lòng chung của hàng trăm người dân nơi đây.

Ông Sùng A Khai, Trưởng bản Phảng Củ, đứng giữa niềm vui chung của bản làng cũng không giấu được sự bồi hồi. Ông bảo, bà con từng nghĩ chuyện điện lưới quốc gia về được nơi núi non hiểm trở này chỉ là điều ước xa vời. Nhưng nay, điều ước ấy đã thành sự thật ngay trước mắt. Đó là một sự thật rực rỡ và ấm áp.

28 ngày đêm "thần tốc" và những giọt mồ hôi trên đá

Để có được khoảnh khắc bừng sáng diệu kỳ ấy, những người lính, người thợ đã trải qua một hành trình đầy gian nan, thử thách. Công trình cấp điện cho hai bản Phảng Củ và Háng Chua do Bộ Công an làm chủ đầu tư với tổng mức 17 tỷ đồng. Điều đặc biệt không chỉ nằm ở quy mô dự án, mà ở tiến độ thần tốc: hoàn thành chỉ trong vỏn vẹn 28 ngày.

28 ngày đêm ấy là cuộc chạy đua không nghỉ với thời gian và sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Địa hình Sáng Nhè núi cao vực sâu, giao thông cách trở, cái rét vùng cao những ngày giáp Tết như kim châm vào da thịt.

Để kịp mang ánh sáng về cho bà con đón Tết, lực lượng Công an tỉnh Điện Biên đã đóng vai trò nòng cốt, từ việc tham mưu, điều phối, giải phóng mặt bằng, vận động người dân cho đến bảo đảm an ninh trật tự suốt quá trình thi công. Những chiến sĩ công an không chỉ giữ bình yên cho bản làng mà còn trực tiếp xắn tay áo, kề vai sát cánh cùng đơn vị thi công trên công trường.

Trung tá Đoàn Văn Kết, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 1 (Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc) vẫn chưa quên những đêm trắng trên đỉnh núi. Đơn vị của anh đã cử 34 cán bộ, chiến sĩ tham gia thi công trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có những thời điểm nhiệt độ ban đêm tụt xuống chỉ còn 3–4 độ C.

"Có những đoạn dốc cao, toàn bộ cột và dây phải vận chuyển bằng sức người. Có tuyến, chúng tôi phải kéo dây hoàn toàn bằng tay", Trung tá Kết nhớ lại.

Hãy thử tưởng tượng những cột điện nặng hàng trăm cân, những cuộn dây cáp khổng lồ được nhích từng mét bằng đôi vai, đôi tay trần của các chiến sĩ và công nhân qua những vách núi dựng đứng. Anh em làm ngày làm đêm, quên ăn quên ngủ. Những đôi tay phồng rộp, những tấm lưng ướt đẫm mồ hôi giữa trời đông giá rét, tất cả chỉ vì một mục tiêu duy nhất: "Quyết tâm để bà con có điện trước Tết".

Khối lượng công việc khổng lồ với gần 4km đường dây trung áp 35kV, 48 vị trí cột điện, 2 trạm biến áp, hơn 4,4km đường dây hạ thế và gần 200 công tơ điện tử đo xa đã được hoàn thành một cách an toàn, ổn định như một kỳ tích.

Xuân của lòng người, Xuân của tình đoàn kết

Ánh điện về bản không chỉ đơn thuần thắp sáng một bóng đèn, mà còn mở ra một cuộc đời mới. Không khí đón Tết Bính Ngọ ở Phảng Củ, Háng Chua vì thế rộn ràng hơn những mùa xuân trước đó.

Lần đầu tiên, trong những ngôi nhà sàn của người Mông, xuất hiện nồi cơm điện, chiếc quạt điện và cả tivi màu. Những vật dụng vốn rất đỗi bình thường ở dưới xuôi, nay trở thành “báu vật”, mang theo hơi thở của văn minh và hiện đại.

Ông Sùng A Khai phấn khởi chia sẻ: “Có điện, bà con thuận lợi hơn trong sinh hoạt, sản xuất và tiếp cận thông tin. Ai cũng vui”. Rồi đây, tiếng máy xát gạo sẽ thay tiếng chày giã gạo trong đêm khuya; ánh đèn bàn học thay cho ngọn đèn dầu tù mù ám khói; những chương trình truyền hình sẽ đưa bà con đi xa hơn khỏi lũy tre làng, kết nối với thế giới rộng lớn bên ngoài.

Song hành cùng dòng điện, Bộ Công an còn chỉ đạo xây dựng trạm phát sóng viễn thông và kéo cáp quang về tận bản. Internet và sóng điện thoại sẽ mở toang cánh cửa tri thức, xóa nhòa khoảng cách giữa miền ngược và miền xuôi.

Tại lễ khánh thành đầy xúc động, Thiếu tướng Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên nhấn mạnh thành công của công trình là kết tinh của sức mạnh đoàn kết. Việc đưa điện lưới quốc gia về hai bản vùng sâu vùng xa này không chỉ mang ý nghĩa an sinh xã hội mà còn là một chiến lược quan trọng để củng cố thế trận an ninh nhân dân nơi biên giới.

"Đây là dấu mốc quan trọng trong Chương trình Bừng sáng Điện Biên, thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc", ông nói.

Giờ đây, khi màn đêm buông xuống, Phảng Củ và Háng Chua không còn chìm trong bóng tối tịch mịch của núi rừng. Những ánh đèn điện như những vì sao sa xuống sườn núi Sáng Nhè, báo hiệu một mùa xuân mới đang về...