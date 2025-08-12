Humanoid robot 100% Make in Vietnam:

obot hình người đầu tiên 100% Make in Vietnam

Cộng đồng mạng những ngày qua lên cơn sốt với đoạn video ghi lại dàn robot hình người (humanoid robot) đầu tiên 100% Make in Vietnam, do VinMotion (công ty robot của Vingroup) tự chủ toàn bộ từ nghiên cứu, phát triển, thiết kế đến sản xuất, đồng loạt xuất hiện trên sân khấu và nhảy theo nhạc một cách nhịp nhàng, đồng bộ gần như tuyệt đối. Được biết, đây là màn trình diễn của robot VinMotion tại lễ kỷ niệm 32 năm thành lập Tập đoàn Vingroup.

Điều khiến công chúng bất ngờ hơn cả là đây không phải là video mô phỏng hay tiết mục dựng hình, mà là màn live demo hoàn toàn, diễn ra trước hơn 1.000 khán giả. Đáng chú ý, các robot vận hành mượt mà, giữ cự ly chuẩn xác và cân bằng tuyệt đối trong từng động tác, trong môi trường hội trường kín, đầy thiết bị di động kết nối wifi có thể gây nhiễu tín hiệu - được cho là “chống chỉ định” với robot.

Ngay cả những công ty robot danh tiếng như Boston Dynamics hay Tesla cũng rất hiếm khi dám trình diễn trực tiếp một dàn humanoid robot mới phát triển trong khoảng thời gian ngắn như vậy, do yêu cầu độ ổn định cực cao và rủi ro kỹ thuật lớn.

Ông Nguyễn Trung Quân - Chủ tịch VinMotion, không giấu sự tự hào khi robot của VinMotion 100% make in Vietnam. “Chúng tôi làm chủ toàn bộ quy trình, từ cơ khí, điện tử đến phần mềm, không nhập khẩu nguyên mẫu từ bất kỳ hãng nào. Mỗi chi tiết đều được chế tạo tại Việt Nam bởi chính các kỹ sư Việt. Thành quả này đạt được chỉ sau chưa đầy 7 tháng kể từ ngày thành lập, một tốc độ có thể coi là kỷ lục so với mặt bằng chung thế giới”, ông Quân nói.

Theo ông Quân, để đạt được màn trình diễn trơn tru, mỗi robot phải vừa nhận dạng môi trường xung quanh, vừa xử lý dữ liệu cảm biến để duy trì vị trí, thăng bằng và nhịp điệu theo thời gian thực. Điều này đòi hỏi sự tối ưu đồng thời ở bốn yếu tố: phần cứng, phần mềm điều khiển chuyển động, hạ tầng mạng kết nối và thuật toán xử lý thời gian thực.

Bất kỳ sai sót nhỏ nào từ một robot cũng có thể phá vỡ toàn bộ tiết mục. Vì vậy, việc giữ cho tất cả robot đồng bộ gần như tuyệt đối trong điều kiện thực tế thay vì phòng lab là thách thức kỹ thuật rất lớn. Đó là lý do vì sao phần lớn các công ty trên thế giới chọn phương án trình diễn với robot đơn lẻ hoặc kèm sự can thiệp của con người, thay vì thả “toàn bộ đội hình” ra sân khấu.

Một yếu tố quyết định thành công là đội ngũ kỹ sư VinMotion. Công ty đã quy tụ nhiều tài năng Việt về robotics từ khắp nơi trên thế giới về tham gia dự án. Bản thân ông Nguyễn Trung Quân là một chuyên gia hàng đầu về robotics, từng nhận bằng Tiến sĩ xuất sắc tại Đại học Carnegie Mellon (Mỹ) - ngôi trường nhất nhì thế giới về robotics, tham gia dự án phát triển robot MIT Cheetah nổi tiếng và giảng dạy tại Đại học Nam California (top 10 về công nghệ của Mỹ).

“Tôi bị thuyết phục bởi tầm nhìn, khát vọng lớn và mong muốn làm điều tốt đẹp cho đất nước của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Đồng thời, tôi nhận thấy đây là thời điểm vàng để Việt Nam bước vào cuộc đua humanoid robot toàn cầu, khi thị trường còn mới và cơ hội cạnh tranh là rất lớn”, TS Nguyễn Trung Quân nhận định.

Humanoid robot - Cuộc đua hàng chục tỷ USD và cơ hội cho Việt Nam

Humanoid robot hay robot hình người, đang được coi là một trong những lĩnh vực công nghệ hứa hẹn nhất của thế kỷ 21. Với khả năng mô phỏng dáng đi, cử chỉ và thậm chí là tương tác của con người, humanoid robot được kỳ vọng sẽ tham gia vào nhiều ngành nghề: từ sản xuất công nghiệp, kho vận, dịch vụ khách hàng cho đến y tế, giáo dục và cả các nhiệm vụ nguy hiểm ở môi trường khắc nghiệt.

Những tên tuổi lớn như Boston Dynamics (Mỹ), Tesla… với dự án Optimus, Figure AI, Agility Robotics hay Engineered Arts (Anh) đang đầu tư hàng tỷ USD để phát triển thế hệ robot hình người mới. Theo dự báo của Goldman Sachs, thị trường humanoid robot có thể đạt giá trị hơn 150 tỷ USD vào năm 2035, với việc robot được đưa vào hoạt động như một phần không thể thiếu của lực lượng lao động toàn cầu.

Tuy nhiên, ngành này vẫn đang ở giai đoạn sơ khai, số lượng sản phẩm thương mại thực sự còn ít, công nghệ chưa định hình chuẩn chung. Đây là khoảng trống hiếm hoi để các quốc gia mới nổi về công nghệ, như Việt Nam, chen chân và thậm chí dẫn đầu ở những mảng nhất định.

Theo ông Nguyễn Trung Quân, Việt Nam có lợi thế chi phí sản xuất thấp hơn nhiều so với Mỹ, đồng thời không gặp vấn đề niềm tin về sản phẩm như một số quốc gia khác. “Điều này cho phép Việt Nam triển khai nhanh, thử nghiệm linh hoạt và tối ưu hóa giải pháp với tốc độ vượt trội”, ông nói.

Hiện tại, ngoài khả năng biểu diễn, robot của VinMotion đã được trang bị các tính năng di chuyển, nhận diện vật thể và tương tác cơ bản, nền tảng để mở rộng sang các ứng dụng thực tiễn. Trong tương lai gần, humanoid robot của VinMotion có thể xuất hiện trong các nhà máy, kho hàng, đóng vai trò lễ tân tại khách sạn, trung tâm thương mại hoặc thực hiện các công việc nguy hiểm thay con người. Đại diện VinMotion cho biết, sản phẩm này có thể sẽ được ra mắt từ cuối năm nay.

Theo các chuyên gia trong ngành, nếu thành công, đây sẽ là bước tiến lớn, góp phần đưa Việt Nam từ chỗ là “người theo sau” trở thành một trong những quốc gia tiên phong trong lĩnh vực humanoid robot - một lĩnh vực được ví như “cuộc cách mạng công nghiệp mới” của thế giới.

Thế Định