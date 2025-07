Ngày 31/7, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) thông tin về kế hoạch tổ chức diễn đàn đối thoại doanh nghiệp và triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2025.

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH. Ảnh: Đình Hiếu

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, cho biết diễn đàn năm nay diễn ra từ ngày 14 đến 16/8 tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (số 799 Nguyễn Văn Linh, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, TPHCM).

Triển lãm năm 2025 được nhận định có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thu hút hơn 480 thương hiệu là các cơ quan, đơn vị, nhà sản xuất, nhà cung cấp về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong đó, dự kiến sẽ có sự xuất hiện của lực lượng phòng vệ dân sự Singapore, Viện PCCC Hàn Quốc, Cơ quan quản lý phòng cháy chữa cháy và thảm họa của Nhật Bản.

Các mẫu drone, robot chữa cháy được giới thiệu trong triển lãm 2023. Ảnh: Đình Hiếu

Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cùng các đơn vị sẽ giới thiệu 4 nhóm sản phẩm gồm: Công nghệ, kỹ thuật, phương tiện phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ ; công nghệ sản phẩm trong lĩnh vực an ninh, an toàn, tòa nhà thông minh, bãi đỗ xe thông minh. Ứng dụng khu công nghiệp, nhà máy, công nghệ cao; xây dựng, quản lý tòa nhà, thành phố thông minh.

"Trong đó, các hệ thống sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp cảnh báo về nguy cơ xảy ra sự cố, cháy nổ hoặc những thiết bị công nghệ hiện đại sẽ áp dụng trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và an ninh, an toàn như drone, robot...", đại diện Ban tổ chức thông tin.

Cũng tại triển lãm sắp tới, lực lượng cảnh sát trực tiếp hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu, đặc biệt là hướng dẫn kỹ năng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ nói chung cho người dân để ứng phó với sự cố, nhất là tầng lớp học sinh, sinh viên khi tham quan triển lãm.