Ngày 24/10, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Nguyễn Minh Hải sẽ ra mắt công chúng triển lãm cá nhân Miền ký ức, trưng bày 39 tác phẩm sơn mài được sáng tác trong khoảng 4 năm.

Hình ảnh làng quê thân thuộc trong tranh của Nguyễn Minh Hải.

"Sơn mài là chất liệu hội họa đặc trưng của Việt Nam, đòi hỏi người nghệ sĩ phải thật kiên nhẫn, tỉ mỉ và có một cảm quan thẩm mỹ sâu sắc. Đây cũng là chất liệu mà tôi yêu thích và gắn bó nhất trong suốt thời gian qua. Với tôi, sơn mài không chỉ là phương tiện biểu đạt mà còn là một ngôn ngữ nghệ thuật giàu sức gợi. Những lớp màu trầm lắng, những bề mặt được mài phẳng, nhẵn tạo nên chiều sâu thị giác và cảm xúc, đưa người xem vào thế giới nội tâm của tác giả", họa sĩ chia sẻ.

Theo họa sĩ, triển lãm Miền ký ức là một không gian nghệ thuật tái hiện những mảnh ghép văn hóa và hình ảnh thân thuộc của làng quê, của thiên nhiên, của hoa sen, của những góc nhỏ Hà Nội như Khuê Văn Các, cầu Thê Húc, cầu Long Biên, Ô Quan Chưởng, chùa Một Cột, chùa Thầy... tất cả được chuyển hóa qua lăng kính nội tâm của người nghệ sĩ. Mỗi tác phẩm là một lát cắt của thời gian, một khoảnh khắc được lưu giữ bằng ánh sáng, sắc màu, bằng son, vàng và bạc; gợi nhắc người xem về những điều tưởng như đã phai mờ trong ký ức.

Tác phẩm "Chớm thu".

Họa sĩ Hà Huy Hiệp cho rằng, biểu tượng nhà Phật - chữ Vạn - với chiều chuyển động ngược kim đồng hồ, tượng trưng cho sự hồi tưởng, soi chiếu quá khứ để hiểu rõ hiện tại và hướng đến tương lai. Có lẽ vì thế, người xem dễ dàng nhận thấy trong hội họa của Nguyễn Minh Hải một sự chuyển động ngược dòng, hướng nội và giàu tính triết lý. Với anh, sáng tác không chỉ là vẽ mà còn là hành trình quay miền ký ức để trưởng thành. Trở về không phải để hoài niệm mà để lắng lại, thấu hiểu bản thể và tìm thấy sự an nhiên trong sáng tạo.

Điều gây ấn tượng ở Miền ký ức không nằm ở đề tài - vốn quen thuộc trong tranh Nguyễn Minh Hải mà ở cảm xúc mạnh mẽ, nội lực dồi dào được bộc lộ qua bút pháp. Một Nguyễn Minh Hải trầm tĩnh, chiêm nghiệm nhưng lại có thể tạo ra những chuyển động mạnh mẽ, những mảng màu sơn mài đầy năng lượng và tinh thần thiền định. Anh say trong chất liệu truyền thống nhưng là cái say tỉnh táo của người hiểu rõ giới hạn để vượt qua giới hạn.

Họa sĩ Nguyễn Minh Hải sinh năm 1982 tại Hà Nội, là hội viên Hội Mỹ thuật Hà Nội, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Anh tốt nghiệp Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội (2004), tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội (2008), tốt nghiệp Cao học tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam (2013).