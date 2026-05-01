Lưu Trọng Lư (1911-1991) là một trong những gương mặt tiên phong của phong trào Thơ Mới Việt Nam và cũng là một trong những thi sĩ có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống văn học nghệ thuật thế kỷ XX.

Tên tuổi ông gắn liền với bài thơ Tiếng thu cùng một giọng thơ giàu nhạc tính, tinh tế và chan chứa những rung động rất gần với đời sống con người. Bên cạnh thơ ca, Lưu Trọng Lư còn hoạt động ở nhiều lĩnh vực như văn xuôi, sân khấu và điện ảnh để lại một di sản nghệ thuật phong phú cho văn học Việt Nam hiện đại.

Nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh của cố thi sĩ Lưu Trọng Lư (19/6/1911 – 19/6/2026), gia đình nhà thơ vừa thực hiện triển lãm và tọa đàm nghệ thuật về cuộc đời, sự nghiệp của ông.

Các diễn giả chia sẻ câu chuyện, ký ức về thi sĩ Lưu Trọng Lư.

Những câu chuyện ký ức và góc nhìn xoay quanh cuộc đời cũng như di sản nghệ thuật của thi sĩ Lưu Trọng Lư được kể lại qua góc nhìn của 3 người con trai: Nhà báo, nhà thơ Lưu Trọng Văn, đạo diễn Lưu Trọng Ninh, nhà báo Lưu Trọng Bình cùng với nhà báo, nhà nghiên cứu nghệ thuật Lý Đợi.

Đạo diễn Lưu Trọng Ninh kể trong mắt anh, cha là 1 người đề cao chữ “Thương” trong cách sống, cách làm nghề.

“Cuộc đời của cha tôi được chứng minh bằng việc sớm tối không rời một chữ thương. Và chính vì chữ thương ấy, cha tôi đã viết nên câu thơ: “Đi giữa vườn nhân dạ ngẩn ngơ; Vì thương người lắm, mới say thơ…”, anh phát biểu.

Bức ảnh bên vợ, con, các đồng đội của Lưu Trọng Lư được trưng bày trong sự kiện.

Với gia đình, con cái, thi sĩ không phải người ưa thể hiện tình cảm hay lời nói. Một lần chứng kiến con trai đi bộ đến nơi tập kết, ông lặng lẽ dõi theo từ ban công, không nói 1 lời, ánh mắt kìm lại nỗi nghẹn ngào.

“Ông lo cho tôi, thương cho con trai đi vào chiến trường không biết khi nào trở về”, con trai nhà thơ nhớ lại. Chính chữ “Thương” và chữ “Nhân” đã định hình nên toàn bộ hành trình sống và sáng tác của Lưu Trọng Lư.

Đạo diễn, nhà văn Xuân Phượng đánh giá nhà thơ Lưu Trọng Lư là người đa tài, giàu nhân cách.

Đạo diễn Xuân Phượng quen biết nhà thơ Lưu Trọng Lư lúc bà còn ở tuổi đôi mươi, khi đất nước vẫn còn chiến tranh ác liệt. Nữ đạo diễn nói cả bà cũng như nhà thơ đều tự hào khi nghĩ lại thời tuổi trẻ khi đem tất cả sức lực, nghị lực, tài năng… để giành lại độc lập tự do cho đất nước bằng nhiều cách.

Nhà thơ Lưu Trọng Lư đã mang đến một tình yêu nước đặc biệt, tình yêu có thể chiến thắng, vượt qua mọi thử thách. Chính nhờ nền tảng vững chắc từ thi sĩ, các con ông sau này đều tài hoa, giỏi giang, làm việc chất lượng.

Cháu cố của nhà thơ Lưu Trọng Lư đọc bài thơ "Tiếng thu" của ông

Chia sẻ với VietNamNet, Phó giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái cho biết năm 1977, bà xin về 1 tạp chí làm việc và Lưu Trọng Lư là sếp. Trong ký ức của bà, nhà thơ là người tri thức và đạo đức.

“Nhà thơ Lưu Trọng Lư viết một quyển cảm nhận về Kiều khiến tôi ấn tượng mãi. Với tôi, không ai có thể viết hay như thế. Cụ chuyển Kiều từ thơ sang sân khấu cũng rất thành công”, bà nhớ lại.

Chân dung về Lưu Trọng Lư được các tác giả thể hiện qua hội họa, điêu khắc.

Trong khuôn khổ sự kiện, công chúng được tiếp cận nhiều hình ảnh, bản thảo, thư từ, kỷ vật và tư liệu gia đình của thi sĩ được lưu giữ qua nhiều thế hệ, trong đó có những tư liệu lần đầu tiên được giới thiệu.

Qua đó, triển lãm mở ra một góc nhìn gần gũi hơn về con người phía sau những dòng thơ đã đi cùng ký ức của nhiều thế hệ độc giả Việt Nam.

Những tác phẩm, kỷ vật của thi sĩ được trưng bày để công chúng chiêm ngưỡng.

Ông Nguyễn Thiều Kiên - Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật Quang San kỳ vọng triển lãm không chỉ đơn thuần dừng lại ở việc trưng bày tư liệu mà là nơi công chúng có thể nhìn sâu hơn vào con người bên trong của thi sĩ cũng như gia đình ông.

“Hy vọng buổi tọa đàm và triển lãm hôm nay sẽ phần nào mở ra cho mỗi người những sự kết nối đẹp giữa câu chuyện gia đình, ký ức, câu chuyện văn chương và về một huyền thoại của Việt Nam”, ông chia sẻ.

