Nhà hát Kịch Việt Nam vừa công bố dự án hợp tác với Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam vở kịch Chim hải âu của tác giả Anton Chekhov.

NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn NSND Xuân Bắc nhấn mạnh, Việt Nam và Nhật Bản là có quan hệ hợp tác toàn diện, trong đó giao lưu và hợp tác văn hóa giữ vai trò quan trọng trong việc tăng cường sự gắn kết giữa 2 quốc gia. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn chỉ đạo các đơn vị, trong đó có Cục Nghệ thuật biểu diễn phải luôn quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện để các đơn vị nghệ thuật triển khai những dự án hợp tác quốc tế có chất lượng như dự án dàn dựng vở kịch Chim hải âu.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng đánh giá cao nỗ lực của Nhà hát Kịch Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế, mở rộng không gian sáng tạo và đưa sân khấu Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới. Theo NSND Xuân Bắc, dự án không chỉ là hoạt động hợp tác dàn dựng một tác phẩm mà còn thể hiện tinh thần đổi mới, khẳng định vị thế và sự phát triển của sân khấu kịch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

NSND Xuân Bắc kỳ vọng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị Việt Nam và Nhật Bản, Chim hải âu sẽ trở thành một tác phẩm sân khấu có giá trị nghệ thuật, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa 2 nước.

Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam - NSƯT Kiều Minh Hiếu.

Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam - NSƯT Kiều Minh Hiếu cho biết, dự án là một hành trình sáng tạo nghệ thuật đặc biệt, nơi các nghệ sĩ sân khấu xuất sắc của Nhật Bản và Việt Nam cùng vượt qua rào cản ngôn ngữ, văn hóa để đồng dàn dựng một vở kịch.

Dưới góc nhìn đương đại, vở kịch sẽ được tái cấu trúc nhằm phản ánh những chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hệ giá trị trong xã hội hiện đại (đặc biệt là giới trẻ) thông qua các chủ đề: nghệ thuật, tình yêu, cái chết, ước mơ.

"Vở diễn hứa hẹn sẽ mang đến những câu hỏi sâu sắc về sự mất mát bản ngã, nỗi cô đơn, tính bất ổn của đời sống và ý nghĩa tồn tại của nghệ thuật", NSƯT Kiều Minh Hiếu chia sẻ.

Dự án quy tụ đội ngũ sáng tạo giàu kinh nghiệm đến từ Việt Nam và Nhật Bản, gồm: đạo diễn kiêm cấu trúc kịch bản Sugiyama Tsuyoshi, âm nhạc Yamanaka Toru, thiết kế mỹ thuật sân khấu Kato Chika, thiết kế ánh sáng Ohno Michino, cố vấn/kịch bản học PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, các nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Việt Nam và các nghệ sĩ Nhật Bản.

Bên cạnh các buổi biểu diễn, dự án cũng dự kiến tổ chức chương trình trình diễn âm nhạc của nhạc sĩ Yamanaka Toru cùng các workshop chuyên môn về thiết kế mỹ thuật và thiết kế ánh sáng, góp phần mở rộng không gian giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các nghệ sĩ Việt Nam và Nhật Bản.

Giám đốc Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam Yoshioka Norihiko.

Giám đốc Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam Yoshioka Norihiko nhấn mạnh, giao lưu văn hóa quốc tế không chỉ đơn giản là giới thiệu văn hóa của một đất nước đến một đất nước khác. Điều quan trọng hơn là những con người có ngôn ngữ khác nhau, cảm nhận cơ thể khác nhau, lịch sử và trải nghiệm xã hội khác nhau, cùng gặp nhau trong một không gian và thời gian chung; cùng suy nghĩ, cùng trăn trở, và cùng tạo ra một điều gì đó mới. Theo nghĩa đó, sân khấu là một nghệ thuật rất phù hợp với giao lưu văn hóa quốc tế. Trên sân khấu, không chỉ lời nói mà cả sự im lặng, ánh mắt, cơ thể, âm thanh, ánh sáng và không gian đều có thể trở thành những tín hiệu giúp chúng ta hiểu nhau hơn.

Theo ông Yoshioka Norihiko, việc lựa chọn tác phẩm Chim hải âu của Anton Chekhov – một tác phẩm kinh điển để dàn dựng không chỉ có nghĩa là bảo tồn quá khứ. Đọc lại một tác phẩm kinh điển bằng con mắt của hôm nay cũng là một cách để soi chiếu lại xã hội mà chúng ta đang sống, từ một góc nhìn khác.

"Tôi hy vọng, dự án hợp tác dàn dựng vở kịch Chim hải âu sẽ trở thành cơ hội để khán giả Việt Nam cũng như các nghệ sĩ sân khấu Việt Nam và Nhật Bản, cùng suy nghĩ về khả năng của nghệ thuật, về sự mong manh và sức mạnh của con người và về ý nghĩa của việc cùng nhau sáng tạo", ông Yoshioka Norihiko nói.