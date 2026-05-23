Liên hoan năm nay mang chủ đề về nhà viết kịch George Bernard Shaw và các tác phẩm của ông, quy tụ nhiều cơ sở đào tạo sân khấu hàng đầu khu vực diễn ra từ ngày 17-23/5 tại Học viện Hý kịch Trung ương Bắc Kinh.

Cảnh trong vở diễn.

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội mang tới vở Pygmalion - tác phẩm từng công diễn thành công tại Hà Nội tháng 4/2026. Với cách dàn dựng đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, vở diễn nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả quốc tế tại Trung Quốc.

Ra đời năm 1912, Pygmalion từ lâu đã được xem là một trong những tác phẩm tiêu biểu của George Bernard Shaw - nhà viết kịch nổi tiếng người Anh với lối đối thoại sắc sảo, hài hước mà thâm thúy.

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội vẫn giữ tinh thần ấy nhưng cách kể đã thay đổi. Không còn là một bản dựng trung thành với phong cách cổ điển châu Âu, Pygmalion lần này mang hơi thở mới gần gũi hơn, sống động hơn và đặc biệt là giàu tính liên tưởng với xã hội Việt Nam hôm nay.

Không chỉ giữ tinh thần nguyên tác kinh điển của George Bernard Shaw, ê-kíp còn khéo léo đưa nhiều yếu tố văn hóa Việt vào tác phẩm như tranh Đông Hồ, âm nhạc dân gian, múa truyền thống… Qua đó, vở diễn trở thành cầu nối giới thiệu nghệ thuật và văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Những tràng pháo tay kéo dài sau buổi diễn cho thấy sự đón nhận nồng nhiệt của công chúng quốc tế dành cho đoàn Việt Nam.

Bên cạnh giải thưởng dành cho vở diễn, diễn viên trẻ Nguyễn Minh Trà cũng được xướng tên ở hạng mục Diễn viên xuất sắc với vai quý cô Eliza Doolittle.

Trên sân khấu, Nguyễn Minh Trà thể hiện hình ảnh Eliza từ một cô gái bán hoa nơi góc phố đến hành trình trở thành một quý cô thanh lịch. Không chỉ cho thấy sự biến chuyển về hình thức và ngôn ngữ, nữ diễn viên còn khắc họa rõ quá trình tự nhận thức, khát vọng hoàn thiện bản thân và hướng tới tự do đích thực của nhân vật.

Pygmalion do đạo diễn Dương Thị Thanh Huyền dàn dựng, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của Tiến sĩ - NSƯT Bùi Như Lai.