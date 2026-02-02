Điểm hẹn việc làm của sinh viên kỹ thuật, công nghệ

Ngày hội việc làm Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội 2026 (TLU JobFair 2026) quy tụ khoảng 10.000 sinh viên đang theo học các ngành kỹ thuật, công nghệ,... tại trường và các trường đại học lân cận trên địa bàn Hà Nội. Ngoài ra, Ngày hội Open Day 2026 được tổ chức kết hợp với Job Fair, thu hút hơn 1.000 học sinh THPT tham gia.

TLU JobFair 2026 thu hút 10.000 sinh viên ngành kỹ thuật, công nghệ tham gia

Sự kiện diễn ra trong 2 ngày với các hoạt động được tổ chức song song như talkshow, tham gia gian hàng doanh nghiệp và phỏng vấn trực tiếp... Đây là cơ hội lớn cho sinh viên tiếp cận trực tiếp với nhà tuyển dụng, khám phá các cơ hội việc làm cũng như được tư vấn để cải thiện các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết.

Tại TLU JobFair 2026, L&A triển khai gian hàng với đa dạng các hoạt động thiết thực xuyên suốt hai ngày diễn ra sự kiện. Sinh viên được tư vấn định hướng nghề nghiệp, đánh giá CV, phỏng vấn thử với các chuyên gia nhân sự từ L&A và ứng tuyển hàng trăm cơ hội việc làm phù hợp. L&A tập trung mang đến các cơ hội việc làm hấp dẫn, phù hợp dành riêng cho sinh viên khối ngành kỹ thuật - công nghệ. Các em học sinh THPT được tư vấn chọn ngành học, trải nghiệm công cụ tìm hiểu tính cách để chọn ngành nghề phù hợp một cách khách quan.

Các hoạt động thiết thực tại gian hàng của L&A thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia

L&A cũng tận dụng khu vực phỏng vấn riêng do nhà trường bố trí để tăng hiệu quả trao đổi trực tiếp với các ứng viên trong không gian ngày hội đông đúc. Sinh viên sẽ phỏng vấn trực tiếp và được đánh giá chất lượng sau khi kết thúc phỏng vấn bởi chuyên gia nhân sự giàu kinh nghiệm. Qua đó, các bạn trẻ có thể tìm được cơ hội việc làm, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp.

Ngoài ra, thông qua gian hàng tại TLU Job Fair 2026, L&A cũng giới thiệu thêm các cơ hội nghề nghiệp và các khóa học đào tạo miễn phí dành riêng cho sinh viên các ngành kỹ thuật ngoài khuôn khổ Boost4Best. Trong đó có các định hướng phát triển nghề nghiệp trong môi trường Nhật Bản dành cho sinh viên khối xây dựng - kỹ thuật với chương trình kỹ sư đi Nhật; cũng như các dự án chuẩn bị nguồn nhân lực sẵn sàng cho doanh nghiệp sản xuất trong bối cảnh tự động hóa và chuyển đổi công nghệ liên quan đến các vị trí vận hàng máy.

Các nội dung này giúp sinh viên sớm hình dung rõ hơn về yêu cầu tuyển dụng thực tế, từ đó chủ động chuẩn bị kiến thức, kỹ năng và lộ trình phát triển phù hợp ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường.

Hướng đến mục tiêu đẩy mạnh triển khai Boost4Best trên phạm vi toàn quốc

Việc tham gia TLU JobFair 2026 đánh dấu bước mở rộng hoạt động của L&A trong việc triển khai chương trình Boost4Best ra miền Bắc và nhiều khu vực khác trên cả nước. Trước đó, L&A đã thành công đưa hoạt động trong chương trình Boost4Best đến các sự kiện tại nhiều trường học trên địa bàn TP.HCM, tạo cơ hội việc làm và định hướng hành trình nghề nghiệp cho hàng chục ngàn học sinh, sinh viên.

L&A mở rộng các hoạt động trong chương trình Boost4Best ra nhiều khu vực trên cả nước

Với mục tiêu đưa Boost4Best tiếp cận tối đa học sinh, sinh viên đang gặp khó khăn trong việc chọn ngành chọn nghề, L&A cũng liên tục cải tiến các hoạt động và mở rộng các phương thức hợp tác với các đơn vị giáo dục và các doanh nghiệp. Không chỉ tham gia vào các ngày hội việc làm và hỗ trợ học sinh định hướng nghề nghiệp, L&A còn đẩy mạnh truyền thông Boost4Best trực tuyến và các phương tiện khác, cung cấp khóa học và đào tạo tích hợp trên sàn tuyển dụng Boost4Best...

Xuất phát từ quan điểm đầu tư cho thế hệ trẻ chính là đầu tư cho nguồn nhân lực bền vững trong tương lai, Boost4Best được L&A triển khai như một chiến lược dài hạn, không dừng lại ở hoạt động hướng nghiệp ngắn hạn. Thông qua các hoạt động thiết thực trong chương trình, học sinh hiểu được bản thân để chọn ngành học phù hợp; sinh viên tiếp cận cơ hội việc làm cũng như trang bị và nâng cấp kỹ năng để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động đầy biến động.

Trong năm 2026, L&A sẽ tiếp tục đưa Boost4Best đến nhiều khu vực với đa dạng hoạt động, từng bước góp phần vào hành trình xây dựng nguồn nhân lực trẻ có năng lực và sẵn sàng thích ứng với nhu cầu của doanh nghiệp.

(Nguồn: L&A)