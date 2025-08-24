Sự sụt giảm trong số lượng đăng tuyển chia làm hai giai đoạn: một nửa đến từ đợt “thanh lọc” sau đại dịch, khi các công ty nhận ra đã tuyển dụng quá nhiều, nửa còn lại xuất hiện sau khi ChatGPT ra mắt cuối năm 2022.

“Không có bằng chứng trực tiếp cho thấy AI là nguyên nhân, nhưng xu hướng tự động hóa có thể giải thích vì sao thị trường tiếp tục yếu đi”, Brendon Bernard, chuyên gia kinh tế cấp cao tại công ty tuyển dụng Indeed, nhận định.

Ông cũng cho biết tác động của AI thể hiện rõ ở những loại công việc còn nhu cầu, cũng như yêu cầu kinh nghiệm ngày càng cao trong các cơ hội còn sót lại.

Theo đó, nhu cầu tuyển dụng các vị trí liên quan đến AI và machine learning đang tăng, trong khi những công việc công nghệ cấp thấp hoặc dành cho người mới vào nghề lại giảm mạnh. Các tin tuyển dụng hiện nay ngày càng ưu tiên ứng viên có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên.

Trong vòng 5 năm qua, bức tranh nghề nghiệp công nghệ đã thay đổi rõ rệt: những lĩnh vực nóng gắn liền với trí tuệ nhân tạo và dữ liệu, còn các vị trí kỹ thuật phổ thông hoặc lập trình viên ít kinh nghiệm lại mất dần chỗ đứng.

Thay đổi trong thị trường việc làm công nghệ tại Mỹ từ tháng 1/2020 đến tháng 2/2025:

Có thể thấy, trong danh sách những công việc công nghệ “hot” nhất hiện nay, AI và học máy (machine learning) tiếp tục chiếm vị trí dẫn đầu.

Các vị trí như kỹ sư học máy, chuyên gia AI/ML không chỉ giữ được nhu cầu cao sau đại dịch mà còn vượt xa mức tuyển dụng trước năm 2020.

Theo Business Insider, kỹ sư học máy hiện nhận mức lương trung bình khoảng 260.000 USD/năm, thuộc nhóm cao nhất trong ngành công nghệ.

Không chỉ AI, các vai trò liên quan đến công nghệ doanh nghiệp cũng giữ phong độ ổn định. Các chuyên gia tư vấn và trưởng nhóm SAP, Oracle vẫn được săn đón, cho thấy tầm quan trọng của phần mềm quản trị doanh nghiệp.

Song song đó, lĩnh vực khoa học dữ liệu tiếp tục bền vững nhờ kết hợp kỹ năng phân tích với các công cụ AI để mang lại thông tin kinh doanh.

Brendon Bernard nhận xét những công việc chuyên biệt này là số ít trong ngành công nghệ hiện vẫn duy trì được nhu cầu tuyển dụng mạnh mẽ, bất chấp xu hướng thắt chặt nhân sự.

Ngược lại, nhiều công việc lập trình phổ biến trước đây đang rơi tự do. Theo nghiên cứu của Indeed, số lượng tin tuyển dụng kỹ sư phần mềm – vốn là chức danh phổ biến nhất ngành công nghệ – đã giảm 49% so với đầu 2020.

Các vị trí lập trình trung cấp như Android, Java, iOS, .Net hay lập trình web đều giảm trên 60%.

(Theo Insider, Indeed)