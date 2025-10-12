Tôi bị rối loạn tiền đình nhẹ được mách lấy lá đinh lăng đun lên thành nước và uống cho lưu thông, tuần hoàn máu não tốt hơn, giảm và chống hoa mắt chóng mặt, tốt cho bệnh nhân tiền đình. Xin chuyên gia cho biết cách dùng loại lá này. Ai nên tránh? (Đồng Thị Hải, Hà Nội).

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Hà Nội tư vấn:

Lá đinh lăng là “báu vật” trong vườn nhà người Việt, hỗ trợ thanh nhiệt, an thần, giảm đau nhức và tăng cường sức khỏe.

Trong y học cổ truyền, lá đinh lăng được xem là vị thuốc quý với vị ngọt nhạt, hơi đắng, tính mát, quy kinh phế - can, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như thanh nhiệt, tiêu độc, lợi tiểu và tán phong thấp.

Lợi ích của lá đinh lăng

Lá đinh lăng được dùng trong nhiều bài thuốc an thần, tăng cường lưu thông máu não. Các thành phần trong loại lá này giúp tăng cường lưu thông máu lên não, cải thiện tình trạng thiếu máu não, nguyên nhân chính gây ra rối loạn tiền đình. Từ đó, giảm các triệu chứng như chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn, ù tai.

Ăn lá đinh lăng hằng ngày giúp thanh nhiệt, tiêu độc. Nấu lá lấy nước tắm chữa dị ứng nhẹ, mụn nhọt do nhiệt trong người. Uống nước lá đinh lăng nấu với gừng hỗ trợ cải thiện cảm cúm, đau mỏi, giúp cơ thể nhẹ nhàng, sảng khoái.

Loại lá này còn trị chứng ra mồ hôi trộm, mất ngủ, tay chân lạnh do tỳ hư âm suy. Có thể hãm lá đinh lăng non như trà, uống mỗi sáng để điều hòa khí huyết, giảm đau nhức do phong hàn thấp, cải thiện sự linh hoạt của khớp.

Ai nên dùng

Người bị mẩn ngứa, dị ứng: Dùng nước lá đinh lăng tắm hoặc uống liều nhẹ để thanh nhiệt, giảm mụn nhọt.

Người cảm cúm, đau mỏi: Kết hợp lá đinh lăng với gừng để nấu nước uống, giảm triệu chứng hiệu quả.

Người mất ngủ, mồ hôi trộm: Hãm trà lá đinh lăng non với long nhãn, táo đỏ, uống trước khi ngủ để an thần.

Người đau khớp do hàn thấp: Sắc nước lá và vỏ đinh lăng để ngâm hoặc uống theo hướng dẫn.

Ai nên tránh

Dù lá đinh lăng có nhiều lợi ích nhưng một số người cần thận trọng hoặc tránh sử dụng để bảo vệ sức khỏe.

- Người mắc bệnh thận không tự ý dùng lá đinh lăng dưới bất kỳ hình thức nào kể cả trà, nước sắc.

- Người tỳ vị yếu, tiêu hóa kém do tính “hành khí” của lá đinh lăng, nếu dùng liều cao, có thể gây đầy bụng, tiêu hóa kém, hao khí. Chỉ dùng lá non, liều thấp (5-10g/ngày) hoặc kết hợp với hoài sơn, ý dĩ để cân bằng.

- Người thể nhiệt, bốc hỏa: Dù tính mát, lá đinh lăng dùng sai liều có thể gây mất ngủ, táo bón ở người thể nhiệt. Người có thể trạng này nên dùng ít lá non, tránh lạm dụng.

- Phụ nữ có thai trong ba tháng đầu tránh uống lá đinh lăng để không gây ảnh hưởng cho thai nhi.

Dùng lá đinh lăng với liều lượng nhiều vẫn có nguy cơ ngộ độc, đặc biệt cho phổi, gan, dạ dày, tim, ruột,...

Bạn không nên lệ thuộc hoàn toàn vào loại thảo dược này, có thể kết hợp chế độ sinh hoạt và ăn uống khoa học mới giúp quá trình trị được hiệu quả tối đa.

