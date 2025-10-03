Vitamin C là một trong những dưỡng chất quan trọng nhất đối với sức khỏe con người. Đây là chất chống oxy hóa mạnh, tham gia vào nhiều quá trình sinh học, bao gồm hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả. Khi hệ miễn dịch khỏe mạnh, cơ thể có khả năng phòng ngừa và chống lại các tác nhân gây bệnh tốt hơn. Việc bổ sung đủ vitamin C mỗi ngày không chỉ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mà còn có thể rút ngắn thời gian hồi phục khi bạn chẳng may bị nhiễm cảm.

Trong suy nghĩ của nhiều người, trái cây có múi như cam, chanh, bưởi là nguồn vitamin C số một. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy có một loại rau quả quen thuộc nhưng vượt trội hơn hẳn là ớt chuông. Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), trong 100g ớt chuông có thể chứa tới 80,4mg vitamin C. Con số này cao hơn đáng kể so với cam hay chanh (khoảng 53mg/100g) và bưởi (khoảng 31,2mg/100g). Như vậy, chỉ cần ăn 50g ớt chuông đã đủ đáp ứng lượng vitamin C khuyến nghị hằng ngày là 40mg.

Ớt chuông trong nhóm thực phẩm chứa nhiều vitamin C. Ảnh: Pexels

Không chỉ vậy, trong số các loại ớt chuông, màu sắc khác nhau cũng phản ánh sự chênh lệch về hàm lượng dinh dưỡng. Một số nghiên cứu ghi nhận ớt chuông vàng thường có lượng vitamin C cao nhất, tiếp đến là ớt đỏ và ớt xanh.

Một số thực phẩm khác giàu vitamin C khác gồm ổi, kiwi, dâu tây, bông cải xanh, khoai tây. Sự đa dạng này giúp chúng ta có thêm nhiều lựa chọn, dễ dàng bổ sung vào thực đơn hằng ngày mà không cảm thấy nhàm chán.

Ngoài ra, ớt chuông còn mang đến nhiều lợi ích sức khỏe khác nhờ chứa các hợp chất dinh dưỡng đa dạng. Lutein và zeaxanthin giúp bảo vệ mắt, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể khi tuổi cao. Các chất chống oxy hóa như beta-carotene, quercetin và luteolin góp phần giảm viêm, trung hòa gốc tự do, từ đó hạn chế nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như bệnh tiểu đường hay bệnh tim.

Bên cạnh đó, ớt chuông còn có lợi cho tim mạch và hệ tiêu hóa. Hàm lượng kali, chất xơ và carotenoid trong loại quả này giúp điều hòa huyết áp, cải thiện sức khỏe mạch máu và giảm tích tụ cholesterol - những yếu tố quan trọng trong phòng ngừa bệnh tim.

Với đặc điểm ít calo nhưng giàu chất xơ, ớt chuông hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt và tạo cảm giác no lâu, góp phần kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) khuyến nghị rằng một chế độ ăn cân bằng, giàu rau củ và trái cây, sẽ cung cấp đủ vitamin C cho nhu cầu cơ thể. Tuy nhiên, do cơ thể con người không có khả năng dự trữ loại vitamin này, chúng ta cần bổ sung đều đặn mỗi ngày. Đây chính là chìa khóa để duy trì sức khỏe, đặc biệt trong giai đoạn thời tiết lạnh giá khi các bệnh theo mùa dễ dàng bùng phát.