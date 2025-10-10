Hồng là loại quả cả gia đình tôi ưa thích vì thơm ngon dịu nhẹ. Xin chuyên gia tư vấn tác dụng với sức khỏe khi ăn hồng, ăn nhiều có tốt không, ai nên hạn chế? Tôi xin cảm ơn! (Hồng Minh - 43 tuổi).

Bác sĩ Hoàng Văn Chương - Chuyên khoa Nội soi tiêu hóa tại Hà Nội tư vấn:

Hồng chín ngọt lịm, hấp dẫn là món quà của mùa thu. Hồng có thể ăn tươi hoặc sấy. Đây là loại trái cây giàu glucose, fructose, sucrose, protein, carotene, vitamin C, citrulline, i-ốt, canxi… Hàm lượng khoáng chất của hồng vượt quá táo, lê, đào và các loại trái cây khác. Đặc biệt, vitamin C trong quả hồng cao hơn các trái cây thông thường nên là thực phẩm lý tưởng khi cần bổ sung vitamin C.

Dù hồng có giá trị dinh dưỡng cao nhưng không phải ai cũng nên ăn thoải mái. Loại quả này có thể gây hại cho một số nhóm người, dẫn đến các vấn đề như tắc ruột, đau dạ dày, hay khó kiểm soát đường huyết.

Dưới đây là 5 nhóm người cần thận trọng khi ăn hồng để tránh rủi ro sức khỏe.

1. Người có bệnh dạ dày, tiêu hóa kém

Hồng, đặc biệt là hồng chát chưa chín, chứa nhiều tannin. Chất này dễ kết hợp với protein và axit dạ dày, tạo thành bã (bezoar), gây đầy bụng, khó tiêu, thậm chí tắc ruột. Người bị viêm loét dạ dày có thể cảm thấy đau nhiều hơn sau khi ăn. Vì vậy, cần tránh ăn hồng khi đói, chỉ nên ăn khi đã chín mềm với lượng nhỏ.

2. Người sau phẫu thuật đường tiêu hóa và từng tắc ruột

Tannin và chất xơ không tan trong hồng dễ tạo cục bã trong dạ dày hoặc ruột, làm tăng nguy cơ tắc ruột, đặc biệt ở những người vừa phẫu thuật tiêu hóa hoặc từng bị tắc ruột. Những người này nên kiêng hoàn toàn hồng trong giai đoạn hồi phục.

3. Người bệnh đái tháo đường

Hồng chứa nhiều đường tự nhiên (glucose, fructose), có thể làm tăng đường huyết nhanh chóng, gây khó khăn cho bệnh nhân tiểu đường trong việc kiểm soát đường huyết. Khuyến nghị, chỉ nên ăn một lượng nhỏ hồng giòn ít ngọt và theo dõi đường huyết sau khi ăn.

4. Người già, trẻ em, răng yếu

Hồng giòn khó nhai, dễ gây hóc hoặc khó tiêu, đặc biệt ở trẻ nhỏ và người cao tuổi. Trẻ em ăn hồng khi đói cũng có nguy cơ hình thành sỏi bã thức ăn. Vì vậy, nhóm người này hạn chế hồng giòn, ưu tiên hồng chín mềm và chỉ ăn với lượng vừa phải.

5. Người béo và rối loạn mỡ máu

Dù giàu vitamin, hồng vẫn chứa lượng đường cao, có thể góp phần làm tăng cân hoặc ảnh hưởng đến chuyển hóa lipid ở người béo phì hoặc rối loạn mỡ máu. Khuyến nghị, chỉ nên ăn 1-2 quả nhỏ mỗi lần, không ăn thường xuyên.

6. Người thiếu máu do thiếu sắt

Tannin trong quả hồng cản trở hấp thu sắt, làm tình trạng thiếu máu trầm trọng hơn. Tránh ăn hồng cùng bữa với thực phẩm giàu sắt hoặc thuốc bổ sung sắt.

Hồng là trái cây bổ dưỡng, nhưng cần được thưởng thức đúng cách. Nếu bạn thuộc các nhóm trên, hãy cẩn trọng và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn.