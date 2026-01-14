Sự kiện đánh dấu bước đi chiến lược trong việc mở rộng thị phần, nhằm kết nối dòng vốn đầu tư từ phía Bắc vào thị trường bất động sản cửa ngõ phía Tây TP.HCM đầy tiềm năng nhờ các tuyến giao thông trọng điểm.

Hợp tác chiến lược đón đầu sự phát triển của khu vực

Sự kiện có sự tham gia của đại diện chủ đầu tư Prodezi Long An, đơn vị phát triển Hướng Việt Holdings cùng lãnh đạo các đại lý phân phối bất động sản uy tín tại khu vực phía Bắc. Đây là động thái cụ thể hóa chiến lược mở rộng mạng lưới kinh doanh, đưa sản phẩm bất động sản khu Tây TP.HCM tiếp cận trực tiếp với nhóm nhà đầu tư tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Nhóm khách hàng này vốn được thị trường đánh giá cao nhờ nguồn vốn dồi dào và sự am hiểu sâu sắc về các mô hình đô thị vệ tinh gắn liền với các tuyến đường vành đai và sự phát triển các khu công nghiệp lân cận.

Sự kiện quy tụ các lãnh đạo của các đối tác phân phối chiến lược tại khu vực phía Bắc

Tại sự kiện, lễ ký kết hợp tác và trao chứng nhận đại lý chiến lược đã được thực hiện, thiết lập cơ sở pháp lý và cam kết đồng hành giữa chủ đầu tư với hệ thống phân phối. Hoạt động này nhằm đảm bảo tính thống nhất trong thông tin dự án, minh bạch hóa quy trình tư vấn và tối ưu hóa trải nghiệm cho khách hàng miền Bắc khi tìm hiểu về thị trường Tây Ninh.

Cơ sở của sự hợp tác chiến lược này không chỉ dừng lại ở tiềm năng dự án mà dựa trên những dữ liệu thực tế về bức tranh kinh tế vĩ mô và hạ tầng giao thông khu vực Tây Nam Bộ giai đoạn 2026 - 2030. Các chuyên gia tại sự kiện nhận định năm 2026 là thời điểm then chốt khi hàng loạt dự án giao thông trọng điểm quốc gia và liên vùng đi vào vận hành hoặc khởi công. Điển hình là Đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh (lộ giới 60m) đi qua dự án dự kiến thông xe kỹ thuật vào quý I/2026, rút ngắn thời gian di chuyển về trung tâm TP.HCM. Song song đó, đường Võ Văn Kiệt nối dài - dự án nằm trong danh mục ưu tiên đầu tư giai đoạn 2026-2030 của TP.HCM, dự kiến khởi công đầu năm 2026 sẽ tạo hành lang kết nối trực tiếp từ trung tâm khu vực đến vùng công nghiệp Đức Hòa - Bến Lức. Những yếu tố này, kết hợp cùng tiến độ hoàn thiện của Vành đai 3 và Cao tốc Bến Lức - Long Thành, tạo nên một hệ quy chiếu rõ ràng để nhà đầu tư phía Bắc đánh giá tiềm năng tăng trưởng thực tế của khu vực.

Sự kiện cũng diễn ra lễ ký kết hợp tác và trao chứng nhận cho các đại lý chiến lược miền Bắc

Giá trị thực từ hệ sinh thái đô thị - công nghiệp và lộ trình lấp đầy 2026-2028

Bên cạnh yếu tố hạ tầng, sức hút của LA Home đối với thị trường phía Bắc còn đến từ mô hình phát triển tích hợp đô thị và công nghiệp. Dẫn chứng từ sự phát triển của các khu vực công nghiệp trọng điểm tại miền Bắc như VSIP Bắc Ninh hay VSIP Bình Dương ở phía Nam, các chuyên gia đã chỉ ra mối tương quan mật thiết giữa sự phát triển công nghiệp và nhu cầu bất động sản nhà ở. Dự án LA Home quy mô 100ha nằm đối diện Khu công nghiệp sinh thái Prodezi rộng 400ha tạo ra lợi thế cộng hưởng: công nghiệp phát triển thu hút chuyên gia, tạo ra nhu cầu nhà ở và dịch vụ thương mại, từ đó đảm bảo tính thanh khoản và dòng tiền cho bất động sản.

Đáng chú ý, tại sự kiện, lộ trình phát triển và lấp đầy song hành giữa khu đô thị và khu công nghiệp đã được công bố chi tiết, mang lại góc nhìn dài hạn cho nhà đầu tư. Cụ thể, hiện tại hạ tầng kỹ thuật của phân khu 1 có diện tích 121ha đã hoàn thiện và đủ điều kiện tiếp nhận nhà đầu tư. Bước sang năm 2026 - 2027, Phân khu 1 của KCN Prodezi dự kiến đạt tỷ lệ lấp đầy 100%, trong khi LA Home sẽ tiến hành bàn giao nhà tại phân khu đầu tiên là La Sol vào cuối năm 2026. Tiếp nối đà tăng trưởng đó, dự kiến KCN Prodezi sẽ sớm lắp đầy trong các giai đoạn tiếp theo cùng với tiến độ bàn giao nhà cho cư dân của các phân khu tiếp theo, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững cho khu đô thị sinh thái LA Home hướng đến kiến tạo một cộng đồng chuyên gia và người lao động đông đúc, ổn định. Lộ trình này cho thấy sự cam kết về tiến độ cũng như tầm nhìn phát triển bền vững, khi tốc độ đô thị hóa bám sát tốc độ công nghiệp hóa.

Chủ đầu tư Prodezi Long An công bố tiềm năng vượt trội của LA Home với vị trí chiến lược - điểm giao các hạ tầng trọng điểm khu vực

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào chu kỳ mới với sự sàng lọc khắt khe, việc LA Home minh bạch hóa lộ trình lấp đầy và chủ động tiếp cận thị trường miền Bắc cho thấy sự tự tin vào giá trị thực của sản phẩm. Đây là cơ sở để các đối tác phân phối và nhà đầu tư tin tưởng vào khả năng khai thác dòng tiền và biên độ tăng giá bền vững của dự án trong giai đoạn 2026-2030.

An Mai