Thông tin được Bộ Xây dựng báo cáo trong phiên họp thứ 5 Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở xã hội, thị trường bất động sản.

Bên cạnh đó, giá biệt thự và nhà liền kề trong dự án tăng từ 10-20% so với năm 2024, tập trung ở các khu vực có hạ tầng đồng bộ và khu vực trung tâm.

Giá đất nền tăng từ 20-25% so với năm 2024. Giá bán sơ cấp bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng cao tầng có mức tăng 11% so với năm 2024 và giá bán sơ cấp bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng thấp tầng có mức tăng 5% so với năm 2024.

Về lượng giao dịch, thống kê cho thấy, trong năm 2025, trên cả nước có hơn 579.700 giao dịch bất động sản thành công, bằng khoảng 107,7% so với năm 2024. Trong đó, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ là hơn 138.000 giao dịch.

Biểu đồ: Hồng Khanh. Số liệu: Bộ Xây dựng

Ghi nhận từ các báo cáo quý của Bộ Xây dựng cũng cho thấy giá bất động sản, đặc biệt là phân khúc căn hộ chung cư, đã tăng liên tục trong thời gian qua.

Theo báo cáo về nhà ở và thị trường bất động sản quý III/2025, xu hướng tăng giá tiếp tục được duy trì, đặc biệt ở phân khúc trung và cao cấp. Giá bán sơ cấp căn hộ chung cư tại Hà Nội tăng mạnh, đạt trung bình khoảng 95 triệu đồng/m2, kéo mặt bằng giá toàn thị trường đi lên. Tại TPHCM, giá sơ cấp trung bình đạt khoảng 91 triệu đồng/m2, nhiều dự án khu trung tâm có giá từ 120-150 triệu đồng/m2.

Đáng chú ý, trên thị trường sơ cấp hiện nay có tới hơn 43% nguồn cung mới có giá trên 120 triệu đồng/m2.

Dữ liệu của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE) cho thấy, chỉ số giá căn hộ chung cư tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM tăng liên tục từ năm 2023 đến nay. Tính đến quý III/2025, so với năm 2019, giá căn hộ tăng 96,2% tại Hà Nội, 77,1% tại Đà Nẵng và 56,9% tại TPHCM.

Đáng chú ý, nhiều dự án ghi nhận mức tăng từ vài trăm triệu đến hơn 1 tỷ đồng mỗi căn chỉ trong thời gian ngắn, trong khi chất lượng dự án hoặc hạ tầng xung quanh không có cải thiện tương xứng.

Tại Hà Nội, đã xuất hiện phổ biến các dự án có giá lên tới hàng trăm triệu đồng/m2 - hiện tượng chưa từng có trong các giai đoạn trước.