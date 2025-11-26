Tôi bị trào ngược dạ dày thực quản, thường xuyên có cảm giác ợ nóng ngược lên cổ gây khó chịu. Tôi được mách uống nước lá mơ lông. Xin chuyên gia tư vấn dùng loại lá này có được không? Tôi xin cảm ơn! (Hoàng Văn Hải, Long Biên, Hà Nội).

Lương y Đỗ Minh Tuấn - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Trong y học cổ truyền, lá mơ lông được ghi nhận là thảo dược vị đắng, tính mát, quy kinh tỳ - vị - đại trường. Tác dụng chính là thanh nhiệt, tiêu thực, chỉ tả, sát trùng, an vị.

Trào ngược dạ dày thuộc phạm trù các chứng vị khí nghịch, van khí phạm vị, tỳ vị hư hàn, với các biểu hiện thường gặp: Ợ chua, ợ hơi, nóng rát vùng thượng vị, buồn nôn, nôn khan, miệng đắng, miệng chua; bụng đầy trướng, chậm tiêu, mệt mỏi sau ăn. Người bệnh hay mất ngủ, dễ cáu, lo âu kéo dài.

Đông y cho rằng bệnh này do tỳ vị hư yếu, khí không hóa giáng mà nghịch lên, hoặc do can khí uất kết làm ảnh hưởng đến công năng của vị dẫn đến khí trệ trọc khí thượng nghịch sinh bệnh.

Lá mơ lông là một vị thuốc đơn giản, dễ kiếm nhưng chứa nhiều giá trị y học. Lá mơ lông thể giúp người bệnh giảm đáng kể các triệu chứng khó chịu, đồng thời hỗ trợ phục hồi chức năng tiêu hóa một cách tự nhiên và bền vững.

Tác dụng của lá mơ lông

Mơ lông có vị đắng giúp điều vị, làm dịu sự co bóp bất thường của dạ dày. Đồng thời, tính mát giúp giảm viêm, làm lành niêm mạc thực quản vốn bị tổn thương trong trào ngược kéo dài.

Lá mơ thường được dùng khi dạ dày tích trệ, sinh khí nghịch. Tính mát, khả năng giải độc, sát khuẩn của mơ giúp tiêu thức ăn ứ đọng, cải thiện tiêu hóa.

Ngoài ra, loại lá này còn chứa các hoạt chất: Flavonoid, Carotene, Sulfur hữu cơ chống oxy hóa, chống viêm. Alkaloid có tác dụng làm lành mô tổn thương, hỗ trợ chống loét. Vitamin C, chất xơ - cải thiện nhu động ruột, giảm áp lực lên cơ thắt thực quản dưới. Tác động này giúp cải thiện triệu chứng ợ chua, rát họng, đầy bụng, buồn nôn một cách tự nhiên mà không gây kích ứng niêm mạc như thuốc tây.

Việc dùng lá mơ trị bệnh trào ngược có nhiều cách khác nhau. Bạn có thể tham khảo:

Cách 1: Lấy 5-7 lá mơ non, rửa sạch, ngâm nước muối và nhai từ từ với chút muối vào sáng sớm, nuốt nước, nhả bã. Cách ăn này giảm viêm thực quản, kháng khuẩn, làm dịu triệu chứng đầy hơi.

Cách 2: Dùng 40g lá mơ giã hoặc xay, lọc nước, uống ngày 2 lần giúp làm dịu dạ dày, kháng viêm

Cách 3: Lấy 1 nắm lá mơ thái nhỏ và trộn với 2 quả trứng gà sau đó cho vào rán hoặc nướng. Nên ăn lúc nào để ổn định vị khí, dễ tiêu hóa.

Cách 4: Lấy 30g lá mơ, 15g mạch môn, 5g cam thảo, 10g bạch truật cho 500ml nước sắc nhỏ lửa còn 250ml và chia ra uống 2 lần/ngày giúp kiện tì, giảm triệu chứng đầy hơi, ợ nóng, đau rát thượng vị.

Lưu ý khi dùng lá mơ lông

Lá mơ lông tốt cho cơ quan tiêu hóa tuy nhiên trong một số trường hợp không được dùng như người tỳ vị hư hàn nặng (bụng lạnh, tiêu chảy). Phụ nữ mang thai không dùng sống, chỉ dùng dưới dạng nấu chín. Người bị trào ngược thực quản nặng thì phương pháp này không dùng thay thế thuốc điều trị của bác sĩ chuyên khoa.

Khi dùng các thảo dược tự nhiên, bạn nên lắng nghe cơ thể và điều chỉnh thói quen sinh hoạt để có hiệu quả tốt hơn.