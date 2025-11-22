Bác sĩ Steven Gundry là tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy như Nghịch lý ruột - não và Nghịch lý thực vật. Trong hơn 20 năm, ông tập trung nghiên cứu vai trò của hệ vi sinh đường ruột đối với tuổi thọ. Ông tốt nghiệp Đại học Yale, Trường Y khoa Georgia và hoàn thành nội trú phẫu thuật tại Đại học Michigan (Mỹ).

Theo CNBC, trong các bài chia sẻ về dinh dưỡng, bác sĩ Gundry thường nhấn mạnh rằng không phải tất cả trái cây đều lành mạnh như nhiều người vẫn nghĩ. Dù trái cây chứa vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa nhưng một số loại lại có lượng đường tự nhiên rất cao, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe đường ruột, quá trình trao đổi chất và cân nặng nếu tiêu thụ quá mức.

Bác sĩ Gundry khuyến nghị mọi người nên tập trung vào những loại trái cây chứa ít đường nhưng giàu chất xơ và polyphenol - những hợp chất quan trọng giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột và duy trì mức năng lượng ổn định.

Dưới đây là các loại quả ít đường mà bác sĩ Gundry đánh giá cao nhất:

1. Trái cây có múi

Bưởi thuộc nhóm trái cây ít đường. Ảnh: Ban Mai

Theo bác sĩ Gundry, các loại quả có múi như bưởi và quýt nằm trong nhóm ít đường hơn so với nhiều trái cây nhiệt đới. Chúng giàu vitamin C và chứa flavonoid, một dạng polyphenol tăng cường hệ vi sinh đường ruột. Ông lưu ý rằng khi ăn bưởi hoặc quýt, người dùng không nên bỏ lớp màng trắng vì đây là phần chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất xơ.

2. Lựu

Lựu được xem là một trong những loại trái cây tốt nhất cho sức khỏe tim mạch và tế bào. Loại quả này chứa nhiều polyphenol, đặc biệt là punicalagin - hợp chất được nghiên cứu rộng rãi vì khả năng hỗ trợ hoạt động của tế bào và ngăn ngừa stress oxy hóa.

Mặc dù có vị ngọt, lựu vẫn thuộc nhóm ít đường hơn nhiều trái cây khác. Hạt lựu còn cung cấp lượng chất xơ đáng kể, hỗ trợ tiêu hóa và ổn định đường huyết.

3. Bơ

Bác sĩ Gundry gọi bơ là loại trái cây “hoàn hảo nhất” mà con người có thể ăn. Bơ hầu như không có đường lại giàu chất béo không bão hòa đơn tốt cho tim, đồng thời chứa nhiều kali và chất xơ. Nhờ đó, bơ duy trì cảm giác no, không gây tăng đường huyết và hỗ trợ hoạt động của đường ruột.

4. Chuối xanh

Khác với chuối chín, chuối xanh không ngọt và chứa nhiều tinh bột kháng - một loại prebiotic nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột và hỗ trợ ổn định đường huyết. Bác sĩ Gundry cho rằng tinh bột kháng là một trong những chất quan trọng nhất đối với hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Khi chuối chín, tinh bột kháng chuyển thành đường, làm giảm nhiều lợi ích.

5. Xoài xanh

Giống chuối xanh, xoài xanh chứa nhiều tinh bột kháng, chất chống oxy hóa và ít đường hơn xoài chín. Loại quả này hỗ trợ tiêu hóa, giúp ổn định đường huyết và cung cấp lượng vitamin C đáng kể. Món nộm xoài xanh là một cách đơn giản để bổ sung loại quả này vào bữa ăn hằng ngày.