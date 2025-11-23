Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ - giảng viên Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược TPHCM, chuối là một trong những loại trái cây lành mạnh và giàu dinh dưỡng nhất. Với giá thành hợp lý, dễ tìm và phù hợp cho mọi lứa tuổi, chuối trở thành lựa chọn lý tưởng để bắt đầu ngày mới. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc ăn một quả chuối vào buổi sáng không chỉ giúp cơ thể tràn đầy năng lượng mà còn hỗ trợ cải thiện tâm trạng, tiêu hóa và sức khỏe tổng thể.

Bác sĩ Vũ cho biết, chuối còn được xem như một nguồn năng lượng dồi dào. Loại trái cây này chứa lượng carbohydrate tự nhiên phong phú, đặc biệt là glucose, fructose và sucrose - những loại đường dễ hấp thụ và cung cấp năng lượng nhanh.

Trong 100g chuối chín có khoảng 100 calo, cao hơn nhiều loại trái cây phổ biến như cam, đu đủ hay vú sữa. Nhờ đó, chỉ cần một quả chuối vào buổi sáng, cơ thể đã được bổ sung hàng chục calo, giúp tỉnh táo và năng động hơn.

Chuối là thực phẩm giàu dinh dưỡng. Ảnh: N.Mai.

Với người lao động thể lực, vận động viên hay những ai cần duy trì mức đường huyết ổn định, chuối là lựa chọn cực kỳ thích hợp. Khi cơ bắp hoạt động nhiều, cơ thể có xu hướng tiêu hao glucose trong máu. Lượng đường tự nhiên trong chuối sẽ nhanh chóng được hấp thu, giúp bù lại năng lượng đã mất và duy trì sức bền.

Chuối cũng cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng, dồi dào vitamin và khoáng chất. Trong 100g chuối xanh hay chuối chín đều chứa đa dạng dưỡng chất như kali (358mg) giúp ổn định huyết áp và hỗ trợ hoạt động của hệ tim mạch.

Vitamin B6 (0,67mg) trong chuối cần thiết cho việc tạo dopamine và serotonin - hai chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác vui vẻ, giảm căng thẳng. Chất xơ (2,6-5,3g tùy loại) giúp cải thiện tiêu hóa, ổn định đường huyết và tạo cảm giác no lâu. Trong chuối cũng có vitamin C, A, E, K và các vitamin nhóm B khác hỗ trợ miễn dịch, bảo vệ tế bào và tăng cường sức khỏe da.

Nhờ thành phần phong phú, chuối phù hợp với hầu hết mọi lứa tuổi từ trẻ em tới người cao tuổi, người thường xuyên vận động.

Một trong những lợi ích nổi bật của chuối là tác động tích cực đến tâm trạng. Vitamin B6 trong chuối giúp sản sinh serotonin và dopamine. Đây là hai hormone quan trọng giúp giảm stress, tăng cảm giác hạnh phúc.

Ngoài ra, nhờ kết hợp giữa đường tự nhiên và chất xơ hòa tan, lượng đường trong chuối được giải phóng từ từ vào máu, giúp duy trì đường huyết ổn định, tránh tình trạng hạ đường huyết gây cáu kỉnh, mệt mỏi. Để tối ưu hiệu quả, có thể kết hợp chuối với protein hoặc chất béo lành mạnh như bơ lạc, sữa chua hoặc yến mạch.

Chuối, đặc biệt là chuối hơi xanh, còn là nguồn prebiotic tuyệt vời. Prebiotic giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột - yếu tố quan trọng đối với hệ tiêu hóa và sức khỏe tinh thần (trục ruột - não). Một hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh có thể giảm đầy bụng, cải thiện hấp thu dinh dưỡng và giảm nguy cơ rối loạn tâm trạng.

Vì vậy, thói quen ăn chuối buổi sáng tốt cho sức khỏe, phù hợp với hầu hết chế độ ăn, chuối là “siêu thực phẩm” thân thiện mà ai cũng có thể tận dụng để bắt đầu ngày mới khỏe mạnh hơn.