Tôi đang sử dụng chiếc VinFast đời 2020, sau 6 năm vận hành, phần mâm xe (la-zăng) đã bị cạ vào vỉa hè và đá văng làm trầy xước khá nhiều, ảnh hưởng đáng kể đến thẩm mỹ tổng thể của xe. Một số người quen khuyên tôi nên sơn lại toàn bộ la-zăng sang màu đen để tạo cảm giác thể thao và che đi các vết xước.

Tuy nhiên, cá nhân tôi vẫn thiên về phương án làm mới lại bề mặt để giữ nguyên thiết kế sang trọng vốn có. Theo tìm hiểu, chi phí phục hồi bằng phương pháp phay CNC cho cả bộ 5 la-zăng như xe của tôi hiện dao động khoảng 2-2,5 triệu đồng.

Mâm xe bị xước ảnh hưởng khá nhiều đến thẩm mỹ của xe. Ảnh minh hoạ: Hoàng Hiệp

Đây là một cách khá tối ưu để làm mới mâm xe nguyên bản. Nhưng điều khiến tôi còn băn khoăn là việc phay bề mặt, tức là loại bỏ một lớp kim loại mỏng trên la-zăng để làm mới, không biết liệu có ảnh hưởng đến kết cấu, khả năng chịu lực hay độ bền của vành xe trong quá trình sử dụng lâu dài hay không. Đồng thời, tôi cũng muốn biết liệu thao tác này có tác động gì đến độ kín của lốp hoặc khả năng vận hành của xe.

Bên cạnh phương án phay cơ khí, tôi cũng mong được các chuyên gia và người dùng có kinh nghiệm tư vấn thêm về những giải pháp khác để khắc phục tình trạng la-zăng trầy xước, vừa đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, vừa tối ưu chi phí và hạn chế can thiệp sâu vào kết cấu của mâm xe.

Độc giả Vũ Huy Hoàng (Thanh Xuân, Hà Nội)

