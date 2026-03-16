Tai nạn xe hơi vốn đã là vấn đề nhức nhối tại nhiều quốc gia, nhưng một xu hướng mới đang khiến giới chức và các chuyên gia an toàn giao thông đặc biệt lo ngại là số tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy ngày càng tăng.

Cứ 7 vụ tai nạn xe hơi thì có 1 tài xế nhấn ga bỏ trốn khỏi hiện trường. Ảnh: Carscoops

Vì sao nhiều tài xế bỏ chạy sau khi gây tai nạn?

Theo nghiên cứu của Hiệp hội ô tô Mỹ (AAA), trong năm 2023 có tới 15% tổng số vụ tai nạn giao thông được cảnh sát ghi nhận tại Mỹ liên quan đến hành vi bỏ trốn khỏi hiện trường. Tỷ lệ này tương đương gần 1/7 số vụ tai nạn và cũng là mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Hậu quả của những vụ việc này thường nghiêm trọng hơn so với các tai nạn thông thường. Bởi khi tài xế rời khỏi hiện trường, nạn nhân có thể không được hỗ trợ hoặc cấp cứu kịp thời, khiến nguy cơ thương vong tăng cao.

Theo nghiên cứu, người tham gia giao thông bằng phương tiện thô sơ dễ bị tổn thương như xe đạp hay đi bộ là nhóm chịu rủi ro lớn nhất. Dữ liệu cho thấy, cứ 4 trường hợp người đi bộ bị nạn thì có 1 tài xế đâm phải rồi bỏ chạy. Tỷ lệ này đối với xe đạp cũng vào khoảng xấp xỉ 25%.

Phân tích sâu hơn về các vụ tai nạn dạng này, các nhà nghiên cứu nhận thấy phần lớn sự việc xảy ra vào ban đêm. Đây là thời điểm tầm nhìn hạn chế, ít người qua lại và khả năng bị phát hiện cũng thấp hơn, khiến một số tài xế lựa chọn rời khỏi hiện trường với hy vọng tránh được trách nhiệm pháp lý.

Đáng chú ý, trong số các tài xế sau đó bị xác định danh tính, một tỷ lệ lớn không đủ điều kiện hợp pháp để lái xe. Cụ thể, khoảng 40% tài xế liên quan đến các vụ đâm xe rồi bỏ chạy gây chết người không có giấy phép lái xe hợp lệ. Ngoài ra, khoảng một nửa trong số họ điều khiển phương tiện không đăng ký dưới tên của mình.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng đa số tài xế bỏ chạy là nam giới trẻ tuổi. Không ít vụ tai nạn xảy ra khá gần nơi ở của người gây tai nạn, cho thấy hành vi bỏ trốn có thể xuất phát từ tâm lý hoảng loạn tức thời hơn là một kế hoạch được tính toán trước.

Các vụ việc cũng thường xảy ra tại những khu vực có nhiều người đi bộ hoặc người đi xe đạp. Trong những môi trường như vậy, một số tài xế có thể tin rằng họ có thể rời đi mà không bị nhận diện ngay lập tức.

Tỷ lệ tài xế bỏ chạy sau khi gây tai nạn cho người đi bộ và đi xe đạp ở mức rất cao. Ảnh: Carscoops

Giải pháp nào ngăn chặn?

Để hạn chế tình trạng này, các chuyên gia cho rằng cần triển khai nhiều giải pháp đồng thời, từ tăng cường giám sát giao thông đến nâng cao ý thức người lái xe.

Theo AAA, việc mở rộng hệ thống camera giao thông có thể giúp cơ quan chức năng nhanh chóng xác định phương tiện liên quan trong các vụ tai nạn bỏ chạy.

Một đề xuất khác là triển khai cơ chế “cảnh báo vàng” dành cho các vụ tai nạn nghiêm trọng rồi bỏ trốn. Cơ chế này hoạt động tương tự hệ thống cảnh báo Amber, vốn được sử dụng để tìm kiếm trẻ em mất tích, nhằm nhanh chóng thông báo cho cộng đồng và hỗ trợ truy tìm phương tiện gây tai nạn.

Ông Jake Nelson, Giám đốc nghiên cứu và vận động an toàn giao thông của AAA cho rằng, việc giảm các vụ đâm xe rồi bỏ chạy đòi hỏi cách tiếp cận đa chiều.

Theo ông, tăng cường thực thi pháp luật, áp dụng công nghệ giám sát thông minh và đẩy mạnh tuyên truyền về trách nhiệm của người lái xe có thể góp phần thay đổi hành vi trên đường phố.

Tuy vậy, việc lắp đặt thêm camera giám sát cũng làm dấy lên những tranh luận liên quan đến quyền riêng tư. Trong bối cảnh đó, việc tìm ra sự cân bằng giữa bảo vệ quyền cá nhân và đảm bảo an toàn giao thông vẫn là bài toán không dễ đối với các nhà quản lý tại Mỹ.

(Theo Carscoops)

