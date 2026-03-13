Sắp bước vào mùa hè, tôi bắt đầu nghĩ đến phương án lắp thêm cửa gió điều hòa để cải thiện sự thoải mái cho người ngồi phía sau, nhất là khi gia đình có người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Tham khảo trên các hội nhóm và diễn đàn về ô tô, tôi thấy khá nhiều chủ xe đời cũ cũng đã thực hiện giải pháp này.

Có nên bỏ tiền triệu để độ thêm cửa gió điều hoà cho ghế sau? Ảnh minh hoạ

Theo chia sẻ, việc bổ sung cửa gió phía sau thường được thực hiện bằng cách thay thế bệ tì tay hoặc cụm nhựa ở khu vực giữa hai ghế trước, sau đó đi thêm đường ống dẫn gió từ hệ thống điều hòa phía trước ra phía sau. Một số nơi còn lắp thêm quạt hỗ trợ với nhiều nấc để tăng khả năng thổi gió. Tổng chi phí cho việc này dao động khoảng 2-4 triệu đồng, tùy loại phụ kiện và công lắp đặt.

Tuy nhiên, điều khiến tôi lo lắng nhất là việc phải chế thêm hệ thống điện để cấp nguồn cho quạt phụ, cũng như việc can thiệp vào các chi tiết nội thất nguyên bản của xe. Tôi không rõ việc đấu nối như vậy có ảnh hưởng gì đến hệ thống điện hay độ bền của điều hòa của xe hay không.

Ngoài ra, vấn đề thẩm mỹ cũng khiến tôi cân nhắc. Nếu lắp đặt không khéo, phần cửa gió bổ sung có thể khiến nội thất trông kém liền lạc hoặc lộ các chi tiết ống dẫn không đẹp mắt. Vì vậy, tôi muốn tham khảo thêm kinh nghiệm từ những người đã từng lắp hạng mục này trước khi quyết định.

Xin cảm ơn!

Độc giả Xuân Minh (Từ Sơn, Bắc Ninh)

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận hoặc chia sẻ bài viết, câu chuyện của mình về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!