Đột phá trong xóa nhà tạm, dột nát

Thời gian qua, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo, các địa phương ở tỉnh Lai Châu đã đạt được kết quả rõ nét, giúp hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách sớm an cư, ổn định cuộc sống, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn miền núi.

Xã Tả Lèng, tỉnh Lai Châu được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã: Giang Ma, Hồ Thầu và Tả Lèng cũ. Xã có 26 bản, dân số hơn 12.600 người. Nhờ sự đầu tư của Nhà nước và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đến nay xã đã đạt 9/19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó có tiêu chí nhà ở dân cư.

Những ngôi nhà “3 cứng” góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ở Lai Châu

Ngay từ những ngày đầu thực hiện , Đảng ủy, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã xác định việc xóa nhà tạm, dột nát là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, tiến hành rà soát, thống kê số lượng nhà tạm, dột nát, lập danh sách hộ được hỗ trợ đúng tiêu chí, công khai, minh bạch.

Xã chủ động huy động nhiều nguồn lực từ ngân sách nhà nước, các chương trình mục tiêu, doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng cùng tham gia. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Vì người nghèo” nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng. Đồng thời, các đoàn thể tích cực vận động hội viên đóng góp ngày công, hỗ trợ vật liệu, giúp các hộ dân trong quá trình xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Giai đoạn 2020 – 2025, toàn xã Tả Lèng có 116 ngôi nhà tạm, nhà dột nát đã được hỗ trợ xây mới, sửa chữa. Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, xã đã hỗ trợ 70 hộ dân xây dựng mới, sửa chữa nhà ở, trong đó có 41 nhà xây mới và 29 nhà sửa chữa. Từ nay đến hết năm, xã Tả Lèng tiếp tục thực hiện xóa 65 nhà tạm, dột nát theo Quyết định số 2269/QĐ-UBND của tỉnh Lai Châu.

Mục tiêu phấn đấu không còn nhà tạm

Dào San là xã biên giới của tỉnh Lai Châu được sáp nhập từ 3 xã: Dào San, Tung Qua Lìn và Mù Sang, có hơn 2.900 hộ dân, 5 dân tộc cùng sinh sống. Xã Dào San xác định công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát là khâu đột phá trong thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư trong Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tính đến tháng 7/2025, xã Dào San đạt 9/19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó tiêu chí nhà ở dân cư được tập trung ưu tiên.

Thời gian qua, cùng với các văn bản của UBND tỉnh về hỗ trợ nhà ở, Đảng ủy, UBND xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo như Quyết định 43-QĐ/ĐU, Kế hoạch 129-KH/BCĐ. Đồng thời, Ban Chỉ đạo xã thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, giám sát việc triển khai để đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công trình.

Nhờ sự hưởng ứng của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân, phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã lan tỏa sâu rộng. Xã đã huy động được 180 triệu đồng cùng hàng trăm ngày công, vật liệu xây dựng từ cộng đồng.

Theo báo cáo của xã, toàn Dào San có 443 hộ được hỗ trợ (424 nhà xây mới, 19 nhà sửa chữa), tổng kinh phí 25,538 tỷ đồng, đã giải ngân 100%. Trong đó, 128 hộ được hỗ trợ theo chương trình chính sách, 315 hộ tự huy động và được cộng đồng giúp đỡ, đến nay đều đã hoàn thành.

Với kết quả này, xã Dào San được UBND tỉnh Lai Châu đề nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng bằng khen vì thành tích trong phong trào xóa nhà tạm, dột nát. Dự kiến đến cuối năm 2025, xã cơ bản hoàn thành tiêu chí nhà ở dân cư, nâng tổng số tiêu chí đạt lên trên 10, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Không riêng gì Tả Lèng và Dào San, thời gian qua, nhiều địa phương của tỉnh Lai Châu đã đẩy mạnh triển khai, thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư và trở thành phong trào lan tỏa sâu rộng với tinh thần “tương thân, tương ái” trong cộng đồng.

Việc nỗ lực xóa nhà tạm, dột nát không chỉ cải thiện điều kiện sống cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, mà còn góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo nền tảng để Lai Châu tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí còn lại trong xây dựng nông thôn mới.