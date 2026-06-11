Từ tiếp cận thông tin đến thay đổi nhận thức và hành động

Giai đoạn 2021-2025, Lai Châu xác định giảm nghèo thông tin là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Trong điều kiện địa hình chia cắt, nhiều xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp khó khăn về tiếp cận thông tin, tỉnh đã tập trung đầu tư hạ tầng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở và đa dạng hóa các hình thức truyền thông cho người dân tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Khi thông tin, tri thức và cơ hội phát triển được lan tỏa đến từng bản làng, người dân sẽ có thêm điều kiện để thay đổi cuộc sống

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, tỉnh đã kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia các cấp, bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Hệ thống văn bản hướng dẫn, kế hoạch triển khai được ban hành đầy đủ, tạo cơ sở để các địa phương chủ động thực hiện các nhiệm vụ giảm nghèo phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Cùng với đó, công tác truyền thông được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh đã tổ chức 167 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho gần 13.000 lượt cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở. Thông qua các lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ được trang bị kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với người dân.

Đặc biệt, giảm nghèo thông tin được triển khai đồng bộ thông qua việc mở rộng hạ tầng viễn thông, internet và tăng cường các sản phẩm truyền thông phục vụ người dân. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông, internet tăng từ 70% năm 2021 lên 90% vào năm 2025. Khoảng 95% hộ dân tại các huyện nghèo được tiếp cận thông tin về giảm nghèo thông qua các xuất bản phẩm và sản phẩm truyền thông.

Để đưa thông tin đến gần người dân hơn, tỉnh đã đầu tư sản xuất 15 chương trình phát thanh, 17 chương trình truyền hình, 6 sản phẩm truyền thông trên nền tảng internet; đồng thời phát hành khoảng 95.000 tờ rơi tuyên truyền về chính sách giảm nghèo, khoa học kỹ thuật và các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả.

Hoạt động truyền thông bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số cũng được chú trọng nhằm bảo đảm người dân dễ tiếp cận và dễ tiếp thu thông tin. Bốn lớp tập huấn chuyên đề về thông tin, truyền thông với 340 học viên tham gia đã góp phần xây dựng lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt tại cơ sở.

Nhờ được tiếp cận thông tin đầy đủ và kịp thời, nhiều hộ dân ở vùng sâu, vùng xa đã mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, tham gia các mô hình liên kết sản xuất, tìm kiếm việc làm và tiếp cận hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Thông tin không chỉ giúp người dân hiểu chính sách mà còn trở thành công cụ quan trọng để tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và từng bước thoát nghèo bền vững.

Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào thành tựu giảm nghèo chung của tỉnh. Giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân 3,9%/năm, vượt mục tiêu đề ra là 3%/năm. Nhiều chỉ tiêu về tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản như nước sinh hoạt hợp vệ sinh, giáo dục, đào tạo nghề và nhà ở đều đạt hoặc vượt kế hoạch.

Tiếp tục giảm nghèo thông tin, tạo nền tảng cho mục tiêu giảm nghèo đa chiều

Theo Nghị quyết số 17-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 47,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống dưới 10%; toàn tỉnh cơ bản không còn xã, bản đặc biệt khó khăn. Cùng với đó, trên 95% đường xã được cứng hóa, 80% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch và 99% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Lai Châu xác định việc nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho người dân tiếp tục là giải pháp có tính nền tảng. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về giảm nghèo bền vững bằng nhiều hình thức phù hợp với đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các kênh thông tin cơ sở, hệ thống truyền thanh, sản phẩm truyền thông đa phương tiện và nền tảng số sẽ tiếp tục được phát huy nhằm đưa thông tin chính thống đến với người dân nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả hơn.

Tỉnh cũng chú trọng nâng cao chất lượng các sản phẩm truyền thông theo hướng gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với phong tục, tập quán của từng địa phương. Việc tăng cường truyền thông bằng tiếng dân tộc thiểu số được kỳ vọng sẽ giúp đồng bào tiếp cận thông tin đầy đủ hơn, từ đó nâng cao nhận thức và chủ động tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Khi thông tin, tri thức và cơ hội phát triển được lan tỏa đến từng bản làng, người dân sẽ có thêm điều kiện để thay đổi cuộc sống bằng chính nội lực của mình. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Lai Châu tiếp tục nâng cao chất lượng giảm nghèo, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và không để ai bị bỏ lại phía sau.