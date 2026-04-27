Ngày 27/4, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Minh Hận (SN 1988, trú thôn Đại Phú, xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra, cuối tháng 3, Hận phát hiện một bé gái sinh năm 2012 ngủ một mình trong nhà tại xã Vạn Hưng nên đột nhập để thực hiện hành vi xâm hại. Khi bị nạn nhân phát hiện và la lớn cầu cứu, đối tượng đã đánh, khống chế rồi giở trò.

Gây án xong, Hận bỏ chạy khỏi hiện trường.

Lê Minh Hận bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Ảnh: N.X

Do trời tối, lại đang ở nhà một mình nên nạn nhân không xác định được nghi phạm. Sau đó, người nhà đã đưa bé gái đến cơ quan công an trình báo. Tiếp nhận tin thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Công an xã Vạn Hưng thu thập thông tin, tài liệu và dấu vết tại hiện trường để điều tra, truy xét.

Từ các dữ liệu thu thập được, cơ quan công an xác định Lê Minh Hận là đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn và đưa về làm việc. Tại cơ quan điều tra, Hận thừa nhận đã hiếp dâm bé gái.

Mở rộng điều tra, Hận còn khai đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các hộ dân ở khu vực ít người qua lại trên địa bàn xã Vạn Thắng, chủ yếu vào ban đêm. Khám xét nơi ở của Lê Minh Hận, công an thu giữ nhiều tang vật gồm công cụ gây án, trang phục và bình xịt hơi cay.

Vụ án đang được điều tra, làm rõ.