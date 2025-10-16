Sau hơn một năm trốn chạy, Harrison Sullivan - một nhân vật nổi tiếng trên TikTok với biệt danh HSTikkyTokky - đã bị cảnh sát Anh bắt giữ khi vừa trở về nước. Vụ việc bắt nguồn từ câu chuyện cách đây 18 tháng, khi người này bị cáo buộc làm hỏng chiếc McLaren 720S màu tím trong một vụ tai nạn tại Anh.

Theo truyền thông Anh, Sullivan, 24 tuổi, lẽ ra phải xuất hiện trong phiên sơ thẩm tại Tòa án Guildford vào tháng 11 năm 2024 để đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến hành vi lái xe nguy hiểm, bắt nguồn từ vụ va chạm hồi tháng 3/2024. Tuy nhiên, thay vì ra hầu tòa, anh ta đã bỏ trốn khỏi hiện trường tai nạn và vắng mặt trong phiên xét xử.

Sullivan và chiếc McLaren 720S trước khi bị tai nạn.

Vụ tai nạn được mô tả là nghiêm trọng, khiến người bạn đồng hành (có biệt danh General G, một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) bị thương khi ngồi ghế phụ. Trong khi đó, Sullivan được cho đã rời khỏi hiện trường ngay sau cú va chạm.

Từ đó, cảnh sát đã phát lệnh truy nã Sullivan. Trong hơn một năm qua, chàng trai này sống và chỉ đi lại quanh khu vực Trung Đông, thậm chí từng được đồn đoán sẽ tham gia một trận boxing dành cho những người nổi tiếng trên mạng xã hội tại Qatar.

Trong thời gian ở nước ngoài, Sullivan liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, đăng các video trêu chọc và chế giễu cuộc điều tra, thậm chí còn giả vờ như đang ở Essex (Anh) dù thực tế đang ở cách đó hàng nghìn km. Tuy nhiên, “cuộc chơi trốn chạy” đã kết thúc. Theo BBC, Sullivan bị bắt giữ vào thứ Sáu tuần trước (ngày 10/10) sau khi quay trở lại Anh.

Những hình ảnh được lan truyền sau vụ tai nạn cho thấy phần đầu chiếc siêu xe McLaren 720S bị phá hủy hoàn toàn sau khi đâm vào một chiếc Audi. General G - người ngồi ghế phụ - xuất hiện trong một video quay trực tiếp với hình ảnh đau đớn, lăn lộn bên đường, trong khi Sullivan đã biến mất hoàn toàn khỏi hiện trường.

Hiện tại, Sullivan đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm lái xe không có bảo hiểm, sử dụng điện thoại khi đang lái xe, không ở lại hiện trường vụ tai nạn và lái xe nguy hiểm.

Trước đây, Sullivan từng tự nhận kiếm hơn 25 triệu USD mỗi năm nhờ các hoạt động kinh doanh trực tuyến. Tuy nhiên, với mức độ nghiêm trọng của các tội danh lần này, giới quan sát cho rằng anh sẽ phải chi trả một khoản không nhỏ, khiến khối tài sản của anh bị ảnh hưởng đáng kể. Dẫu vậy, với thu nhập khổng lồ, nhiều người tin rằng Sullivan vẫn đủ khả năng trang trải cho những rắc rối pháp lý sắp tới.

Tại Anh, một chiếc McLaren 720S có giá khoảng 220.000-260.000 bảng Anh tùy cấu hình (tương đương khoảng 7,5-9 tỷ đồng). Khi nhập khẩu về Việt Nam, siêu xe này có giá sau thuế khoảng 23-27 tỷ đồng. Đây cũng là dòng xe được nhiều đại gia trong nước ưa chuộng.

