Tại Hội nghị đẩy mạnh tín dụng ngành ngân hàng nhằm góp phần tăng trưởng kinh tế tại Khu vực 4 (gồm các tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái) chiều 11/3, bà Trương Thu Hoà – Quyền Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 4 – cho biết, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại 6 tỉnh thuộc khu vực 4 vào cuối năm 2024 có biến động tăng 0,1-1,5%/năm so với đầu năm ở các kỳ hạn 1-12 tháng.

Tuy nhiên, lãi suất tiền gửi đã bắt đầu giảm trong 2 tháng đầu năm 2025. Cùng với đó, lãi suất cho vay ngắn hạn các lĩnh vực ưu tiên không quá 4%/năm tại các chi nhánh NHTM và không quá 5%/năm tại các Quỹ tín dụng nhân dân.

“Lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh thông thường (không thuộc các lĩnh vực ưu tiên) phổ biến là từ 6-9,5%/năm, giảm 0,2% đến 3%/năm so với 31/12/2023”, bà Trương Thu Hoà cho biết.

Đến 31/1/2025, huy động vốn trên địa bàn đạt gần 387 nghìn tỷ đồng, tăng 0,3% so với cuối năm 2024. Tổng dư nợ tín dụng toàn khu vực đến 31/1/2025 đạt trên 442 nghìn tỷ đồng, tăng 12,8% so với cuối 2023, tăng 0,28% so với 31/12/2024; chiếm 40,75% tổng du nợ của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, chiếm khoảng 2,83% tổng dư nợ nền kinh tế.

Trong đó, Vĩnh Phúc và Phú Thọ có quy mô dư nợ tín dụng lớn nhất (lần lượt là 144 nghìn tỷ đồng và 116 nghìn tỷ đồng), chiếm gần 60% dư nợ của Khu vực 4. Dư nợ tín dụng đối với ngành nông, lâm, thủy sản đạt gần 58 nghìn tỷ đồng, chiếm 13%; tín dụng đối với ngành công nghiệp và xây dựng đạt trên 112 nghìn tỷ đồng, chiếm 26% tổng dư nợ của khu vực; tín dụng đối với ngành thương mại, dịch vụ đạt trên 270 nghìn tỷ đồng, chiếm hơn 61% tổng dư nợ tín dụng của khu vực.

Tỷ lệ nợ xấu toàn khu vực chiếm 0,75%/tổng dư nợ toàn khu vực. Đảm bảo nợ xấu trong tầm kiểm soát và nhận diện đúng rủi ro theo các chuẩn mực trong hoạt động ngân hàng.

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú phát biểu tại Hội nghị.

Tuy nhiên, Quyền Giám đốc NHNN Khu vực 4 cho hay, nguồn vốn huy động tại chỗ mới chỉ đáp ứng được 88% tín dụng trên địa bàn, do vậy các TCTD phải điều chuyển từ hội sở và huy động từ các khu vực khác, tác động đến chi phí vốn.

Thực tế số lượng doanh nghiệp trên địa bàn khu vực 4 còn ít, đến cuối năm 2024, số doanh nghiệp đang hoạt động và kê khai thuế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ là 6,85 nghìn doanh nghiệp; Lào Cai 3,76 nghìn doanh nghiệp; Vĩnh Phúc 10,24 nghìn doanh nghiệp; Hà Giang 1,46 nghìn doanh nghiệp; Tuyên Quang 1,91 nghìn doanh nghiệp; Yên Bái 2,3 nghìn doanh nghiệp; đa số là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ dẫn đến việc hấp thụ vốn tín dụng còn hạn chế.

Bà Hoà nêu thực trạng một số khách hàng có nhu cầu vay vốn tín dụng nhưng chưa đáp ứng được điều kiện vay vốn/hoặc còn vướng mắc về thủ tục pháp lý, như nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX, cơ sở sản xuất (quy mô vốn nhỏ, năng lực tài chính, quản trị điều hành hạn chế, thông tin còn thiếu minh bạch, khó chứng mình được hiệu quả của phương án, dự án sản xuất kinh doanh,...) dẫn đến các TCTD thiếu cơ sở thầm định tính khả thi của phương án, dự án sản xuất kinh doanh, khó khăn trong quyểt định cho vay.

Các DN kinh doanh bất động sản có khoảng 60% các dự án BĐS đang gặp vướng mắc trong khâu hoàn thiện các thủ tục thế chấp tài sản, thủ tục hành chính, đăng ký giao dịch bảo đảm dẫn đến chậm tiến độ giải ngân.

Theo ông Đào Minh Tú – Phó Thống đốc thường trực NHNN - Tín dụng ngành ngân hàng trong những năm qua đã đảm đương nhiệm vụ rất nặng khi gần như gánh nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Năm 2024, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng, bảo đảm thanh khoản cho nền kinh tế. Lãi suất ngân hàng đã giảm 1,4% trong năm 2024 so với lãi suất trung bình.

Lãi suất huy động tuy giảm nhưng trên nền lạm phát không cao nên vẫn có lãi suất thực dương cho người gửi tiền. Bên cạnh đó, tỷ giá khá ổn định đã tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, không còn tâm trạng phải găm giữ ngoại tệ, dự trữ ngoại hối của quốc gia đã tăng lên hơn 100 tỷ USD.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú nhấn mạnh: “Để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế tối thiểu 8% mà Chính phủ đã đặt ra, năm 2025, NHNN đã xây dựng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cả nước 16% (tức là tăng 2,5 triệu tỷ đồng).

Đối với khu vực 4, nếu với mức tăng trưởng chung này thì quy mô tín dụng cần tăng thêm là gần 71 nghìn tỷ đồng. Đây là một thách thức cần sự nỗ lực vào cuộc của cả ngành Ngân hàng, sự hợp tác từ khách hàng, doanh nghiệp và sự hỗ trợ tạo điều kiện của hệ thống chính trị nói chung, đặc biệt là sự quan tâm của các địa phương”.