Lãi suất tiền gửi trực tuyến mức cao nhất tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) chỉ còn 5,7%/năm (kỳ hạn 24-36 tháng) trong tháng 3 vừa qua. Ngân hàng cũng dừng triển khai sản phẩm “Tiết kiệm Eximbank VIP” kể từ ngày 5/3.

Theo đó, khách hàng VIP, khách hàng ưu tiên được chuyển sang phân hạng Gold, Platinum, Infinite và khách hàng mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm tại quầy.

Tuy nhiên, khách hàng vẫn có thể nhận lãi suất tiền gửi từ 6% đến 6,2%/năm khi gửi tiết kiệm kỳ hạn 18-24 tháng nếu đáp ứng điều kiện để được phân hạng Khách hàng Infinite.

Theo chính sách lãi suất tiết kiệm áp dụng cho khách hàng Combo Casa, Eximbank đưa ra 4 mức lãi suất cho 4 phân hạng khác nhau: Hạng Silver (lãi suất tiền gửi bằng với lãi suất tiết kiệm thường tại quầy); hạng Gold (lãi suất tiền gửi cao hơn 0,3%/năm so với tiết kiệm thường); hạng Platinum (lãi suất tiền gửi cao hơn 0,4%/năm so với tiết kiệm thường); hạng Infinite (lãi suất tiền gửi cao hơn 0,6%/năm so với tiết kiệm thường).

Lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ áp dụng cho tiết kiệm hạng Silver (bằng với tiết kiệm thường tại quầy) được niêm yết như sau:

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1-5 tháng là 3,5%/năm; kỳ hạn 6 tháng 5%/năm; kỳ hạn 9 tháng 5,1%/năm; kỳ hạn 12 tháng 5,2%/năm; kỳ hạn 15 tháng 5,4%/năm; kỳ hạn 18 tháng 5,5%/năm; kỳ hạn 24 tháng 5,6%/năm và kỳ hạn 36 tháng 5,4%/năm.

Mức lãi suất ngân hàng áp dụng cho tài khoản hạng Gold cao hơn 0,3%/năm, do đó lãi suất cao nhất cho hạng này là 5,9%/năm, áp dụng với kỳ hạn 24 tháng.

Với mức lãi suất cao hơn 0,4%/năm áp dụng cho tài khoản hạng Platinum, lãi suất huy động cao nhất là 6%/năm, thuộc về kỳ hạn 24 tháng.

Đáng chú ý, tài khoản thuộc hạng Infinite sẽ được hưởng lãi suất tiết kiệm lên đến 6%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 15 tháng; 6,1%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 18 tháng và cao nhất lên đến 6,2%/năm cho kỳ hạn 24 tháng.