Theo biểu lãi suất huy động tại Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV (nhóm ngân hàng Big4), cả 4 ngân hàng thương mại quốc doanh đều có sự tương đồng về lãi suất tại nhiều kỳ hạn.

Trong đó, lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ tại 4 ngân hàng đều được niêm yết tối đa 4,75%/năm ở các kỳ hạn ngắn.

Đáng chú ý, cả 4 ngân hàng cùng áp dụng mức lãi suất đối với tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ ở các kỳ hạn từ 6 đến 18 tháng.

Cụ thể, kỳ hạn từ 6-11 tháng được Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV niêm yết mức lãi suất tiết kiệm 6,6%/năm; mức lãi suất cao nhất lên đến 6,8%/năm với tiền gửi các kỳ hạn 12-18 tháng.

Tuy nhiên, khác biệt nằm ở các kỳ hạn dài sau 18 tháng. Riêng ở kỳ hạn 24-36 tháng, Vietcombank niêm yết lãi suất tiền gửi 6,3%/năm, thấp hơn mức 6,8%/năm được Agribank, BIDV và VietinBank áp dụng.

Đối với lãi suất tiết kiệm tại quầy, Agribank niêm yết mức lãi suất nhỉnh hơn so với 3 ngân hàng còn lại.

Ngân hàng này niêm yết lãi suất cho tiền gửi tại quầy kỳ hạn 1-2 tháng là 2,6%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 2,9%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 4%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 5,9%/năm và kỳ hạn 24-36 tháng là 6%/năm.

VietinBank, BIDV và Vietcombank có chung mức lãi suất niêm yết cho tiền gửi tại quầy các kỳ hạn từ 1-24 tháng.

Trong đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng là 2,1%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 2,4%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 3,5%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 5,9%/năm và kỳ hạn 24 tháng là 6%/năm.

Mức lãi suất huy động tại quầy 6%/năm được VietinBank và BIDV duy trì cho các kỳ hạn sau 24 tháng. Tuy nhiên, Vietcombank chỉ niêm yết mức lãi suất 5,3%/năm cho các kỳ hạn này.