Theo khảo sát của VietNamNet đối với biểu lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng thương mại trong nước, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng cao nhất là 6%/năm, được niêm yết tại Ngân hàng TNHH Số Vikki Digital Bank (Vikki Bank).

Vikki Bank cũng dẫn đầu thị trường về lãi suất huy động một số kỳ hạn. Trong đó, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng do ngân hàng này công bố đang cao nhất thị trường hiện nay, lần lượt là 4,15%/năm và 4,2%/năm.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3 tháng được nhà băng này niêm yết ở mức 4,35%/năm, bằng với lãi suất cùng kỳ hạn tại BaoViet Bank và VCBNeo, nhưng thấp hơn 0,15%/năm so với lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng tại MBV và VietBank.

Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng tại Vikki Bank là 5,65%/năm. Mức lãi suất này ngang bằng với lãi suất tiết kiệm cùng kỳ hạn do GPBank niêm yết, nhưng thấp hơn 0,05%/năm so với mức lãi suất tiết kiệm cao nhất do VCBNeo công bố đối với kỳ hạn 6 tháng.

Đối với lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng, Vikki Bank cũng dẫn đầu thị trường khi niêm yết tại 5,95%/năm. Hai ngân hàng đứng sau lần lượt là GPBank (5,75%/năm) và VCBNeo (5,65%/năm).

Vikki Bank (tiền thân là Dong A Bank) là ngân hàng công nghệ số theo định hướng của HDBank sau khi nhận chuyển giao bắt buộc.

Đây cũng là ngân hàng duy nhất còn lại niêm yết lãi suất tiền gửi trực tuyến 6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Đứng sau đó là ngân hàng GPBank (5,95%/năm), VCB (5,85%/năm), BaoVietBank, MBV, VietBank cùng niêm yết lãi suất 5,8%/năm.

Kể từ sau ngày 25/2, có 28 ngân hàng thương mại trong nước giảm lãi suất huy động, với mức giảm từ 0,1-1,05%/năm. Riêng trong tháng 4, có thêm một số ngân hàng giảm lãi suất huy động gồm VPBank, MB, Eximbank, Nam A Bank, OCB và GPBank.