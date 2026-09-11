Sau hơn hai tháng rong ruổi chạy xuyên Á - Âu từ TP.HCM tới Paris (Pháp), đoàn ô tô Việt Nam trong Hành trình Saigon - Paris 2026 đã đến đích thành công với chặng đường 22.000 km. Tuy nhiên, một trải nghiệm không mấy vui vẻ về câu chuyện bảo dưỡng xe Volkswagen vừa được anh Đỗ Minh Hồ Hải - Trưởng đoàn chia sẻ như một bài học kinh nghiệm cho các tài xế Việt khi lái xe ra nước ngoài.

Theo kế hoạch, những chiếc xe khác sẽ kết thúc hành trình tại Paris rồi được vận chuyển về Việt Nam, chiếc Volkswagen Teramont President mang số thứ tự 02 sẽ tiếp tục một hành trình riêng, đi vòng qua Bắc Âu - Nga - Mông Cổ - Trung Quốc rồi trở về Việt Nam. Chặng đường này dự kiến khoảng 30.000km đi trong thời gian khoảng 2-3 tháng.

Vì vừa trải qua quãng đường 22.000km và phía trước còn một chặng đường dài hàng chục nghìn km, chiếc SUV cần được kiểm tra, bảo dưỡng trước khi tách đoàn.

Chiếc Volkswagen Teramont President nhập khẩu từ Trung Quốc bị từ chối bảo dưỡng ở các đại lý chính hãng tại châu Âu. Ảnh: VietRally

Tuy nhiên, việc tưởng như khá đơn giản lại trở thành vấn đề lớn ngay tại châu Âu - quê hương của thương hiệu ô tô Đức.

Anh Đỗ Minh Hồ Hải kể: “Chạy lòng vòng mấy trăm km, chúng tôi tìm đến 20 đại lý Volkswagen chính hãng ở châu Âu nhưng đều bị từ chối tiếp nhận. Lý do là khách không có lịch hẹn trước, trong khi đó, có những xưởng đang không thấy có xe nào làm dịch vụ”.

“Muốn được kiểm tra, bảo dưỡng xe, khách phải đặt lịch trước 15 ngày. Mặc dù đã năn nỉ nhưng họ vẫn từ chối, dù biết là xe đi overland”, anh Hải nói.

“Xe đang đi hành trình dài xuyên các quốc gia, nếu phát sinh sự cố thì làm sao có điều kiện để chờ tận 15 ngày. Trong khi đó, gara ngoài không nhận làm dịch vụ”, anh Hải than thở.

Đến ngày thứ 64 của hành trình, tại khu vực biên giới Áo - Đức, đoàn tiếp tục tìm đến một đại lý Volkswagen với hi vọng có thể kiểm tra chiếc Teramont trước khi tách đoàn.

“Lần này, nhân viên đại lý nhiệt tình tra cứu thông tin nhưng cuối cùng phản hồi, xe được sản xuất tại Trung Quốc, họ không được đào tạo để kiểm tra và bảo dưỡng phiên bản này”, anh Hải cho biết. Theo lời anh Hải thuật lại, nhân viên dịch vụ cũng nói thêm, khả năng nếu tiếp tục đưa xe đến các đại lý Volkswagen khác tại châu Âu thì câu trả lời cũng tương tự.

Chiếc Volkswagen Teramont President trong hành trình Saigon-Paris 2026. Ảnh: VietRally

Là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các hành trình ô tô đi xuyên quốc gia, anh Hải cũng như các thành viên trong đoàn đều khá bất ngờ trước dịch vụ tiếp nhận, bảo dưỡng quốc tế của Volkswagen - nhà sản xuất ô tô lớn nhất châu Âu.

Trao đổi với VietNamNet về trường hợp trên, đại diện Volkswagen Việt Nam cho biết, nguyên nhân chiếc xe không được cung cấp dịch vụ bảo dưỡng tại châu Âu liên quan đến sự khác biệt về danh mục sản phẩm giữa các thị trường.

Theo hãng, phiên bản Volkswagen Teramont President tham gia trong đoàn xe trên không được phân phối tại thị trường châu Âu, do đó đội ngũ kỹ thuật tại đây không được đào tạo để cung cấp dịch vụ bảo dưỡng cho phiên bản này.

Đại diện Volkswagen Việt Nam giải thích, tùy từng dòng xe được phân phối tại thị trường nào, nhân sự kỹ thuật ở thị trường đó sẽ được đào tạo đối với những dòng xe tương ứng.

Volkswagen Việt Nam cho biết hãng hiện đã hỗ trợ từ xa cho chủ xe trong quá trình thực hiện hành trình.

Chiếc Volkswagen Teramont President trong hành trình Saigon-Paris 2026. Ảnh: VietRally

Đoàn ô tô đến từ Việt Nam đang hiện diện tại châu Âu. Ảnh: VietRally

Theo tìm hiểu của VietNamNet, tại châu Âu, Volkswagen hiện tập trung vào các dòng xe như Polo, Golf, T-Cross, Taigo, T-Roc, Tiguan, Tayron, Passat, bên cạnh các mẫu xe điện ID.3, ID.4, ID.5 và ID.7. Đa số các mẫu xe được sản xuất ngay tại nhà máy của hãng tại Đức.

Tại Việt Nam, Volkswagen Teramont là dòng SUV cỡ lớn 7 chỗ, sản xuất và nhập khẩu từ Trung Quốc. Giá bán ở mức 2,488 tỷ đồng.

Mẫu xe có kích thước dài hơn 5 m, chiều dài cơ sở gần 3 m, bố trí ba hàng ghế. Xe sử dụng động cơ xăng 2.0 TSI tăng áp, hộp số ly hợp kép DSG và hệ dẫn động bốn bánh 4Motion.

Trước đó, chính chiếc Volkswagen Teramont này đã chinh phục gần 30.000 km trong hành trình Hà Nội - Moscow, vận hành bền bỉ và ổn định trên nhiều địa hình.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn!