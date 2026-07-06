Trong vài năm trở lại đây, một kiểu trộm cắp phụ tùng ô tô kỳ lạ nhưng ngày càng phổ biến tại Anh đang khiến nhiều chủ xe lo lắng, đó là trộm cắp tháo logo phía trước của xe để lấy bộ radar ẩn phía sau. Lý do đơn giản là vì thiết bị này có giá đắt đỏ và dễ bán lại trên thị trường thứ cấp.

Xu hướng trộm logo để lấy radar đang diễn ra phổ biến tại Anh. Ảnh: Carscoops

Trước đây, các đối tượng trộm radar thường nhắm mục tiêu đến các dòng xe Honda, Hyundai, Mazda hay Mercedes-Benz. Nhưng gần đây, nhiều mẫu Volkswagen cũng đã nhanh chóng lọt vào “tầm ngắm” vì vị trí dễ tiếp cận và thời gian tháo gỡ rất ngắn.

Tại Anh, tình trạng này đã xuất hiện từ khoảng năm 2016, khi các chủ xe VW Golf Mk7 phản ánh việc logo phía trước bị cạy phá để lấy radar. Đến nay, vấn đề vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư ở London.

Theo tạp chí Autocar, bà Claire Coleman, chủ một chiếc Passat đã mất cả biển số lẫn radar khi đỗ xe trước nhà. Hàng xóm của bà thậm chí có người bị trộm tới hai lần. Dù đã trình báo cảnh sát, khả năng thu hồi tài sản gần như bằng không.

Điều trớ trêu là, ngay khi bị tháo khỏi xe, linh kiện đắt tiền này gần như trở nên vô dụng vì chúng chỉ hoạt động khi được mã hóa điện tử và hiệu chỉnh cho đúng chiếc xe đó. Nếu tháo rời, radar không thể lắp sang xe khác nếu không có sự can thiệp chính hãng từ Volkswagen.

Nguồn video: The VW Mechanic

Còn với những chủ xe xấu số, khi radar bị mất, hàng loạt tính năng an toàn và hỗ trợ lái trên xe như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, giới hạn tốc độ… sẽ ngừng hoạt động. Bảng đồng hồ hiện cảnh báo “Hỗ trợ phía trước không khả dụng”. Dù xe vẫn đủ điều kiện lưu thông hợp pháp, trải nghiệm và độ an toàn bị ảnh hưởng rõ rệt.

Chi phí thay thế cũng là gánh nặng. Trường hợp của bà Coleman ban đầu được báo giá thiết bị gần 2.000 bảng Anh (70 triệu đồng). Nhờ gói hỗ trợ của Volkswagen tại Anh, con số này giảm xuống còn 539 bảng Anh (19 triệu đồng), song vẫn là khoản tiền không nhỏ.

Theo tiết lộ của một cựu kỹ thuật viên VW với trang AutoCar, mức hỗ trợ mà chủ sở hữu nhận được cũng khác nhau, còn phụ thuộc vào lịch sử bảo dưỡng xe tại đại lý chính hãng.

Điều khiến nhiều chủ xe bức xúc là việc radar không thể tái sử dụng lại ít được công bố rộng rãi. Bà Coleman cho rằng nếu thông tin này được truyền thông mạnh mẽ, kẻ gian có thể sẽ chùn bước. Công ty thừa nhận họ đã giữ im lặng về việc các thiết bị radar không thể sử dụng được sau khi bị tháo rời, vì lo ngại điều đó lại vô tình “quảng cáo” vị trí linh kiện cho trộm.

Không chỉ ở Anh, vấn nạn tương tự cũng xuất hiện tại New York (Mỹ), nơi nhiều mẫu xe của các hãng khác cũng bị trộm radar do thiết kế đặt sau logo. Trước thực trạng này, một số hãng xe đã tung ra các tấm bảo vệ khóa cảm biến nhằm giảm rủi ro.

Theo Carscoops

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