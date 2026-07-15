Doanh số kém khiến nhiều mẫu xe đứng trước nguy cơ bị khai tử

Trong bối cảnh ngành ô tô toàn cầu đối mặt với áp lực chuyển đổi sang xe điện, chi phí phát triển tăng cao và cạnh tranh ngày càng khốc liệt, tập đoàn Volkswagen đang triển khai chương trình tái cơ cấu mạnh nhất trong lịch sử nhằm tiết kiệm hàng tỷ euro đến cuối thập kỷ này.

Một trong những giải pháp được cho là sẽ được áp dụng là tinh gọn danh mục sản phẩm, tập trung vào các dòng xe có doanh số và biên lợi nhuận tốt hơn.

Volkswagen Taos. Ảnh: Carscoops

Theo tờ Bild (Đức), thương hiệu Volkswagen có thể sẽ dừng phát triển thế hệ mới của Jetta và Taos tại thị trường Mỹ. Đây được cho là nước đi hợp lý bởi Jetta từng là mẫu sedan chủ lực của Volkswagen, nhưng sức hút của dòng xe này đã giảm đáng kể khi người tiêu dùng chuyển sang SUV và crossover. Trước đó, hãng cũng từng khai tử Passat tại Mỹ vì lý do tương tự.

Trong quý II năm nay, Volkswagen chỉ bán được 15.949 chiếc Jetta tại Mỹ, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn kém rất xa các đối thủ cùng phân khúc như Honda Civic, Toyota Corolla, Hyundai Elantra hay KIA K4.

Trong khi đó, mẫu crossover cỡ nhỏ Taos được kỳ vọng sẽ thu hút khách hàng phổ thông lại có kết quả kinh doanh không như mong đợi. Doanh số quý II chỉ đạt 7.794 xe, giảm tới 43,9% so với cùng kỳ năm trước.

Porsche Taycan đang đối mặt với tương lai mấy không chắc chắn. Ảnh: Carscoops

Không riêng thương hiệu Volkswagen, nhiều hãng xe phổ thông trực thuộc như Skoda hay Cupra cũng nằm trong đợt tái cơ cấu sản phẩm này. Cụ thể ở châu Âu, mẫu hatchback Skoda Fabia cũng được cho là nằm trong danh sách xem xét cắt giảm. Dù đạt doanh số hơn 119.000 xe trong năm ngoái, Fabia vẫn đứng trước nguy cơ bị loại bỏ khi Volkswagen muốn đơn giản hóa danh mục sản phẩm giữa các thương hiệu thành viên. Một trường hợp gây bất ngờ khác là Cupra Raval. Mẫu xe điện cỡ nhỏ này mới được giới thiệu cách đây vài tháng nhưng được cho là không phát triển thêm thế hệ tiếp theo. Nguyên nhân được cho là Volkswagen đang sở hữu quá nhiều mẫu xe điện sử dụng chung nền tảng và công nghệ, khiến việc duy trì tất cả trở nên thiếu hiệu quả.

Xe sang Audi và Porsche cũng không nằm ngoài cuộc tái cơ cấu

Không chỉ các thương hiệu phổ thông, những dòng xe hạng sang của Audi và Porsche cũng được cho là sẽ chịu ảnh hưởng từ kế hoạch cắt giảm chi phí từ tập đoàn mẹ Volkswagen.

Đối với Audi, hai mẫu crossover kiểu coupe gồm Q5 Sportback và Q6 e-tron Sportback được cho là có nguy cơ bị khai tử. Dù hãng không công bố doanh số riêng của từng biến thể, nhưng các phiên bản Sportback được đánh giá có sức tiêu thụ thấp hơn đáng kể so với bản SUV truyền thống.

Q5 Sportback và Q6 e-tron Sportback được cho là có nguy cơ bị khai tử. Ảnh: Carscoops

Porsche cũng có thể phải thu hẹp danh mục sản phẩm của mình. Trong đó, Cayenne Coupe sử dụng động cơ xăng có thể bị dừng sản xuất nhằm nhường chỗ cho chiến lược điện hóa.

Đáng chú ý là tương lai của bộ đôi xe thể thao 718 Boxster và 718 Cayman. Trước đây, Porsche từng tuyên bố thế hệ kế tiếp sẽ chuyển hoàn toàn sang thuần điện. Sau đó, hãng lại để ngỏ khả năng tiếp tục phát triển thêm các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong.

Tuy nhiên, theo thông tin mới từ Bild, kế hoạch này nhiều khả năng sẽ bị hủy bỏ, đồng nghĩa các biến thể máy xăng của 718 Boxster và Cayman sẽ không được ra mắt như dự kiến.

Thậm chí cả mẫu xe điện đầu tiên của Porsche là Taycan cũng được cho là đang đối mặt với tương lai mấy không chắc chắn. Năm ngoái, doanh số Taycan giảm 22%, còn 16.339 xe trên toàn cầu. Porsche lý giải kết quả này phản ánh tốc độ tăng trưởng chậm hơn dự kiến của thị trường xe điện.

Porsche có thể phải điều chỉnh nhiều dòng xe hiệu suất cao của mình. Ảnh: Carscoops

Nếu kế hoạch này trở thành hiện thực, đây sẽ là một trong những đợt tinh giản danh mục sản phẩm lớn nhất của Volkswagen trong nhiều năm qua, phản ánh xu hướng chung của ngành ô tô khi các hãng buộc phải ưu tiên nguồn lực cho xe điện, phần mềm và những dòng xe mang lại hiệu quả kinh doanh cao hơn.

Theo Bild, sẽ có khoảng 10 mẫu xe bị loại bỏ do hiệu quả kinh doanh thấp. Cùng với tái cơ cấu quy trình sản xuất và sản phẩm, Volkswagen có thể tiết kiệm tới 6,5 tỷ euro (khoảng gần 200 nghìn tỷ đồng) vào năm 2031.

Dù vậy, đây mới chỉ là thông tin từ các nguồn nội bộ và chưa được Volkswagen xác nhận. Ông Stefan Voswinkel - Giám đốc Truyền thông và Sản phẩm của Volkswagen cho biết, hãng không bình luận về các tin đồn liên quan đến kế hoạch sản phẩm hoặc vòng đời của các mẫu xe trong tương lai.

(Theo Carscoops)

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