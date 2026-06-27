Tập đoàn Volkswagen (VW Group) đang cân nhắc triển khai một chương trình tái cấu trúc quy mô lớn nhằm ứng phó với tình trạng lợi nhuận sụt giảm và sức ép cạnh tranh ngày càng gia tăng trên thị trường ô tô toàn cầu.

Theo tạp chí Manager Magazin của Đức và được Carscoops dẫn lại, Ban lãnh đạo Volkswagen, đứng đầu là CEO Oliver Blume cùng Giám đốc tài chính Arno Antlitz, đang xem xét hàng loạt biện pháp mạnh tay để tinh gọn tập đoàn trong bối cảnh lợi nhuận giảm 44% vào năm 2025 và cạnh tranh ngày càng gay gắt. Nếu được thông qua, đây có thể trở thành cuộc cải tổ lớn nhất trong lịch sử Volkswagen.

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất là kế hoạch cắt giảm tới 100.000 việc làm trên phạm vi toàn cầu. Bên cạnh đó, Volkswagen cũng được cho là sẽ tiếp tục thu hẹp chi phí đầu tư, cắt giảm mạnh chi phí quản trị và sắp xếp lại cơ cấu hoạt động của toàn tập đoàn.

Theo các nguồn tin, 4 nhà máy tại Đức đang nằm trong diện xem xét ngừng sản xuất ô tô, gồm các cơ sở của Volkswagen tại Hanover, Emden, Zwickau và nhà máy Audi ở Neckarsulm. Thay vì đóng cửa ngay lập tức, hoạt động sản xuất tại các nhà máy này nhiều khả năng sẽ kết thúc sau khi các dòng xe hiện tại hoàn thành vòng đời sản phẩm.

Riêng 4 nhà máy trên đang sử dụng hơn 45.000 lao động. Nếu kế hoạch được triển khai, đây sẽ là đợt cắt giảm nhân sự lớn tiếp theo sau chương trình tinh giản lực lượng lao động mà Volkswagen đã thực hiện trong thời gian qua.

Không chỉ dừng ở việc cắt giảm chi phí, ban lãnh đạo Volkswagen còn được cho là đang nghiên cứu phương án tái cơ cấu toàn bộ tập đoàn. Theo đó, thương hiệu Volkswagen cùng mảng sản xuất linh kiện có thể được tách thành các đơn vị hoạt động độc lập nhằm đơn giản hóa bộ máy quản trị, đồng thời tạo thêm sự linh hoạt trong hoạt động kinh doanh.

Hiện nay, ngoài thương hiệu Volkswagen, tập đoàn xe Đức còn sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng như Audi, Porsche, Lamborghini, Bentley, Bugatti hay Skoda...

Volkswagen hiện chưa xác nhận các thông tin trên. Người phát ngôn của hãng chỉ cho biết mọi phương án đang được thảo luận thông qua các quy trình quản trị nội bộ.

Đại diện hãng cũng thừa nhận toàn bộ tập đoàn cần có những thay đổi sâu rộng để duy trì năng lực cạnh tranh trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ.

Kế hoạch cải tổ ngay lập tức vấp phải phản ứng từ phía người lao động. Công đoàn IG Metall cùng hội đồng công nhân của Volkswagen đã lên tiếng phản đối, đồng thời tuyên bố sẽ chống lại mọi đề xuất dẫn tới việc đóng cửa nhà máy hoặc cắt giảm quy mô lớn lao động.

Giới quan sát cho rằng cuộc họp của ban lãnh đạo Volkswagen với hội đồng giám sát dự kiến diễn ra vào ngày 9/7 sẽ là cột mốc quan trọng, quyết định liệu những đề xuất tái cấu trúc quy mô lớn này có được thông qua hay không.

(Theo Carscoops)

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