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Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 9/8, một vụ cháy xảy ra tại cơ sở mua bán sắt vụn, phế liệu trên đường 25m (phường Thanh Liệt, Hà Nội).

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, do khói dày đặc lan rộng, nhiều người chỉ có thể đứng nhìn, không dám lao vào trong dập lửa.

Cũng theo người này, lửa nhanh chóng bốc sang khu lán tạm được dựng làm quán bia nhưng đã ngừng hoạt động và bỏ không từ lâu.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động 3 xe cứu hỏa, 1 xe téc chở nước cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Đến 14h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, vụ việc không có thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đã điều động máy xúc đến hiện trường để phá dỡ khu vực lán tạm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phá dỡ toàn bộ khu vực mua bán sắt vụn và lán tạm.

Công an phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường cùng lực lượng dân quân tự vệ phong tỏa hiện trường vụ cháy.

Hiện vụ cháy đang được điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, ngày 25/7, cũng trên tuyến đường 25m xảy ra vụ cháy dãy quán bia, nhà xưởng và lán tạm sửa chữa loa đài.

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố phải điều động 12 xe chữa cháy của các Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 2, 4, 10, 12, 13, 15, 31 cùng hơn 70 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Gần 2 tiếng sau, với sự nỗ lực của nhiều lực lượng, đám cháy trên mới được dập tắt.