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Khoảng 18h10 ngày 25/7, một vụ cháy lớn xảy ra tại dãy quán bia, xưởng và các lán tạm trên đường Tân Triều mới (phường Thanh Liệt, Hà Nội).

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, ban đầu họ phát hiện lửa bùng lên từ khu vực quán bia, sau đó nhanh chóng lan rộng sang các khu vực xung quanh.

Đến 18h41 cùng ngày, đám cháy tiếp tục lan rộng, tạo ra cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Trong đám cháy liên tiếp phát ra nhiều tiếng nổ, ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt

Đám cháy bùng phát dữ dội

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động 7 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa.