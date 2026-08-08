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Hơn 10h ngày 8/8, một vụ cháy xe đã xảy ra tại khu vực lối ra trạm dừng nghỉ V23 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đoạn qua tỉnh Hưng Yên).

Nhân chứng kể lại, thời điểm trên, ô tô đầu kéo mang biển số 29H-752.XX đang đi trên cao tốc thì lửa bùng lên từ phần lốp sau của sơ mi rơ-moóc. Phương tiện đang chở khoảng 5 chiếc ô tô con, chủ yếu là thương hiệu Lexus.

Lửa bùng lên từ bánh sau của sơ mi rơ-moóc. Ảnh: Vũ Liễu

Tài xế đưa xe đầu kéo vào làn khẩn cấp và sử dụng bình chữa cháy khống chế ngọn lửa nhưng bất thành.

"Chúng tôi cũng xuống xe, hỗ trợ cứu hỏa nhưng ngọn lửa bùng lên quá nhanh", nữ nhân chứng kể.

Tài xế xe đầu kéo đi thêm một đoạn rồi tấp vào lối ra trạm dừng nghỉ V23, cách trạm xăng gần 200m.

Lửa lan lên phía trên. Ảnh: Vũ Liễu

Đại diện đơn vị vận hành cao tốc cho biết, sự cố không gây thương vong và không ảnh hưởng tới giao thông trên tuyến. Các lực lượng chức năng đã tiếp cận để khống chế ngọn lửa và làm rõ nguyên nhân sự cố.