Tôi đang sử dụng một chiếc xe 7 chỗ và dự định cùng gia đình thực hiện chuyến du lịch lên các tỉnh Tây Bắc trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch này.

Đây là hành trình dài, nhiều đèo dốc, trong khi trạm xăng trên đường không phải lúc nào cũng dễ tìm. Vì muốn chủ động và yên tâm hơn, tôi quyết định đổ đầy bình nhiên liệu với khoảng hơn 60 lít trước khi khởi hành cho yên tâm.

Đổ xăng đầy bình có thể khiến chiếc xe "cõng" thêm trọng lượng lớn và thiếu chuẩn xác khi vào cua. Ảnh minh hoạ: Hoàng Hiệp

Tuy nhiên, khi chia sẻ điều này với bạn bè, tôi lại nhận về những ý kiến khác nhau. Một số người khuyên rằng việc đổ quá đầy bình xăng, đặc biệt khi di chuyển trên đường đèo dốc, nhiều khúc cua liên tục, có thể khiến chất lỏng trong bình dao động mạnh, làm xe rung lắc khi vào cua, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Chưa kể, bình xăng đầy đồng nghĩa với việc xe phải “cõng” thêm trọng lượng đáng kể, có thể khiến xe ì hơn khi leo đèo, nhất là trong trường hợp chở đủ người và hành lý.

Theo các ý kiến này, giải pháp hợp lý hơn là chỉ nên đổ khoảng nửa bình, khi gần cạn thì tìm trạm xăng tiếp theo để tiếp nhiên liệu, vừa giúp xe nhẹ hơn, vừa tránh cảm giác nặng nề khi vận hành trên những cung đường khó.

Trước những lời khuyên của bạn bè, tôi thực sự băn khoăn. Đổ đầy bình để yên tâm trên hành trình dài hay đổ vừa phải để xe vận hành nhẹ nhàng, an toàn hơn? Rất mong nhận được ý kiến từ các chuyên gia và những tài xế có kinh nghiệm đi đường đèo dốc để có sự chuẩn bị tốt nhất cho chuyến đi sắp tới.

Xin cảm ơn!

Độc giả Xuân Minh (Hà Nội)

