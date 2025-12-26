Trong thời gian gần đây, câu hỏi “những xe nào không phải trả phí khi đi qua các trạm BOT?” đang nhận được sự quan tâm lớn từ người dân, đặc biệt là các tài xế thường xuyên lưu thông trên các tuyến quốc lộ và cao tốc có thu phí.

Không ít người trực tiếp tham gia các đoàn thiện nguyện vận chuyển thuốc men, hàng cứu trợ hoặc thực hiện nhiệm vụ cứu hộ khẩn cấp vẫn băn khoăn không biết phương tiện của mình có thuộc diện được ưu tiên, miễn phí khi qua trạm BOT hay không.

Nhiều tài xế thừa nhận họ lúng túng trước câu hỏi cần đáp ứng những điều kiện gì, có phải đăng ký trước hay xuất trình giấy tờ ra sao để được miễn phí, nhất là trong những tình huống gấp rút, cần di chuyển nhanh.

Có tất cả 12 nhóm phương tiện được miễn phí khi đi qua trạm BOT. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Trên thực tế, ngoài những xe ưu tiên theo quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ hiện hành như xe cứu thương; xe chữa cháy; xe quân đội, công an đi làm nhiệm vụ; xe hộ đê; xe phục vụ tang lễ... còn một số loại xe khác cũng được miễn phí đường bộ khi đi qua trạm thu phí của các dự án đầu tư xây dựng đường bộ (BOT).

Cụ thể, theo Điều 3 Thông tư 32/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng), có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, có tất cả 12 nhóm xe được miễn tiền dịch vụ sử dụng đường bộ, chi tiết như sau:

1. Xe cứu thương;

2. Xe chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và xe chữa cháy của lực lượng khác được huy động đi làm nhiệm vụ chữa cháy có tín hiệu ưu tiên;

3. Xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp gồm: máy cày, máy bừa, máy xới, máy làm cỏ, máy tuốt lúa;

4. Xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng bao gồm các xe mang biển số: nền màu đỏ, chữ và số màu trắng dập chìm có gắn các thiết bị chuyên dụng cho quốc phòng, xe đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp sử dụng một trong các tín hiệu ưu tiên theo quy định của pháp luật trong trường hợp làm nhiệm vụ khẩn cấp;

5. Xe chuyên dùng của các đơn vị thuộc hệ thống tổ chức của lực lượng Công an nhân dân bao gồm: Xe cảnh sát giao thông (CSGT), xe cảnh sát 113; xe cảnh sát cơ động; xe chở phạm nhân; xe cứu hộ cứu nạn và các xe chuyên dùng khác của lực lượng công an nhân dân; xe đặc chủng; xe của lực lượng công an đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp sử dụng tín hiệu ưu tiên theo quy định của pháp luật;

6. Xe chuyên dùng phục vụ tang lễ, gồm: Xe tang, xe tải lạnh dùng để lưu xác và chở xác; xe chở khách đi cùng xe tang, xe chở hoa, xe rước ảnh... Đây là xe chỉ sử dụng cho hoạt động tang lễ có giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên đơn vị phục vụ tang lễ. Đơn vị phục vụ tang lễ có văn bản cam kết các loại xe này chỉ sử dụng cho hoạt động tang lễ gửi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử (trong đó nêu cụ thể số lượng xe, biển số xe);

7. Đoàn xe có xe CSGT dẫn đường;

8. Xe của lực lượng quốc phòng tham gia diễn tập, hành quân cơ động lực lượng, vận chuyển vũ khí, trang bị có xe chuyên dụng quân sự dẫn đường;

9. Xe ô tô của lực lượng công an, quốc phòng sử dụng vé đường bộ toàn quốc theo quy định;

10. Xe hộ đê; xe đang làm nhiệm vụ khẩn cấp phòng, chống lụt bão theo điều động của cấp có thẩm quyền;

11. Xe làm nhiệm vụ vận chuyển thuốc men, máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa đến những nơi bị thảm họa hoặc đến vùng có dịch bệnh theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp khi có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm;

12. Xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ.

Như vậy, với các phương tiện như xe vận chuyển thuốc men, máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa đến những nơi có thiên tai, dịch bệnh sẽ được miễn phí khi đi qua các trạm BOT khi có văn bản chỉ đạo từ cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời lái xe phải tuân thủ đúng quy định về trật tự, an toàn giao thông, chuẩn bị các giấy tờ chứng minh như lệnh điều động, biên bản vận chuyển hàng cứu trợ, lịch trình dự kiến... để xuất trình với các đơn vị vận hành, thu phí tại các trạm BOT nếu cần.

(Tổng hợp)

Bạn có góc nhìn nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!