Rủi ro tiềm ẩn từ những hoạt động lái thử xe

Những tháng cuối năm, cùng với làn sóng giảm giá và ưu đãi dồn dập, hoạt động lái thử xe tại các sự kiện và đại lý diễn ra sôi động, trở thành cách hiệu quả để các hãng tăng trải nghiệm khách hàng, nhất là với các dòng xe mới. Qua đó, người mua có cơ hội trực tiếp cảm nhận thiết kế, vận hành và công nghệ, làm cơ sở cho quyết định "xuống tiền".

Tuy nhiên, vụ việc một chiếc Skoda Octavia gặp tai nạn trong quá trình lái thử mới đây tại Hà Nội đã gióng lên hồi chuông cảnh báo: lái thử không chỉ là trải nghiệm, mà còn là một hoạt động đòi hỏi kỷ luật an toàn nghiêm ngặt, đặc biệt với các mẫu xe có hiệu năng cao.

Theo đó, trong sự kiện đang được tổ chức tại Hà Nội, một nam khách hàng đã lái thử chiếc sedan của Skoda. Tuy vậy, người này đã không kiểm soát được tay lái, khiến chiếc xe đâm thủng bức tường bao quanh, tạo ra một lỗ hổng lớn.

Tại hiện trường, phần đầu xe và khung gầm biến dạng. Bên trong khoang lái, toàn bộ hệ thống túi khí rèm và túi khí phía trước đã bung. Tuy nhiên, khung khoang lái vẫn giữ được cấu trúc khá nguyên vẹn, cửa xe vẫn có thể mở ra để người ngồi trong thoát hiểm. Cả lái xe và người hướng dẫn (instructor) ngồi bên trong đã không bị thương.

Skoda Octavia RS đâm xuyên qua tường rào của khu vực triển lãm và 'hạ cánh' trong vườn của nhà dân. Ảnh: Otofun

Theo tìm hiểu, Skoda Octavia RS không phải là mẫu sedan phổ thông thuần túy mà là xe thể thao hiệu năng cao. Mẫu xe này được trang bị động cơ xăng tăng áp 2.0L, cho công suất 265 mã lực, mô men xoắn 370Nm, kết hợp hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Theo công bố của nhà sản xuất, thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h của Octavia RS vào khoảng 6,5 giây.

Khả năng tăng tốc nhanh, phản hồi chân ga nhạy và hệ khung gầm thiên về thể thao khiến Octavia mang đến cảm giác lái phấn khích, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi người điều khiển phải có sự kiểm soát tốt hơn so với những mẫu xe gia đình thông thường.

Trên thực tế, hoạt động lái thử xe dù ở khu vực thử tại các sự kiện hay trên đường trường đều tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cách đây không lâu, một vụ lái thử xe khác gây tai nạn cũng "dậy sóng" cộng đồng mạng. Sự việc xảy ra vào ngày 31/5 tại tuyến Quốc lộ 34, đoạn qua Tĩnh Túc (Nguyên Bình, Cao Bằng).

Trích xuất từ camera hành trình vào thời điểm trên, xe khách hiệu Ford Transit đang di chuyển theo đúng phần đường của mình. Đến đoạn góc cua, chiếc ô tô con Jaecoo J7 đã lao đến với tốc độ khá nhanh, lấn sang làn đường ngược chiều và tông thẳng vào đầu xe khách.

Điều đáng nói, dù đang trong quá trình lái thử xe, người lái vẫn điều khiển phương tiện với tốc độ nhanh khi vào góc cua, dẫn đến không làm chủ tay lái, lấn sang phần đường ngược chiều và tông trực tiện với xe 16 chỗ. Cú va chạm khá mạnh làm hư hỏng phần đầu của hai xe kể trên, may mắn đã không có thương vong xảy ra.

Camera hành trình gắn trên xe khách Ford Transit ghi lại cảnh một chiếc SUV bất ngờ lấn hoàn toàn sang làn ngược chiều rồi đâm trực diện vào xe khách đang di chuyển đúng phần đường.

Lái thử không phải là dịp để thể hiện khả năng lái xe của bản thân

Trao đổi với VietNamNet, anh Nguyễn Thanh Tùng - giáo viên đào tạo lái xe tại Hà Nội, người nhiều năm trải nghiệm các dòng xe khác nhau cho biết, mục tiêu cốt lõi của lái thử là giúp khách hàng đánh giá mức độ phù hợp của chiếc xe với nhu cầu sử dụng thực tế như công năng sử dụng, tư thế lái, tầm quan sát, độ êm ái, khả năng cách âm, phản hồi vô lăng trong điều kiện giao thông hàng ngày...

Tuy nhiên, theo anh Tùng, nhiều người lại biến đây trở thành một dịp để thể hiện kỹ năng lái xe của bản thân hay "thử thách giới hạn" của xe với khả năng tăng tốc cực đại. Điều này là rất nguy hiểm bởi người lái chưa quen xe, quen đường, nhất là khi đường lái thử ở trên đường công cộng, có sự tham gia của nhiều phương tiện khác.

Với các mẫu xe như Skoda Octavia, việc giữ tốc độ vừa phải, làm quen xe từ từ và quan sát kỹ phản ứng của xe ở dải vận hành thấp đến trung bình mới là cách tiếp cận an toàn và hiệu quả. Những bài kiểm tra tăng tốc, phanh gấp hay vào cua gắt chỉ nên thực hiện trong các sự kiện lái thử chuyên biệt, được tổ chức trên đường thử khép kín, có kiểm soát chặt chẽ.

Với mẫu xe hiệu năng cao như Skoda Octavia, việc lái thử xe đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt của khách hàng. Ảnh: HTV

Vị chuyên gia này cũng chỉ ra rằng, một yếu tố quan trọng nhưng thường bị xem nhẹ là vai trò của người hướng dẫn lái thử (Instructor). Trước khi cầm lái, instructor sẽ hướng dẫn cách điều chỉnh ghế, vô-lăng, gương chiếu hậu, giới thiệu các chế độ lái, hệ thống hỗ trợ an toàn và lưu ý những đặc điểm vận hành riêng của từng mẫu xe. Với xe hiệu năng cao, những hướng dẫn này càng có ý nghĩa quyết định.

"Người lái thử cần tuân thủ tuyệt đối chỉ dẫn của Instructor, từ tốc độ tối đa được phép, cung đường di chuyển cho tới cách xử lý các tình huống phát sinh. Việc tự ý tăng tốc, đổi chế độ lái hoặc thực hiện các thao tác ngoài kịch bản có thể khiến người lái rơi vào thế bị động, trong khi Instructor không kịp can thiệp", anh Tùng nói.

Một yếu tố quan trọng nhưng thường bị xem nhẹ là vai trò của người hướng dẫn lái thử (Instructor). Ảnh minh hoạ: Hoàng Hiệp

Theo các chuyên gia, bên cạnh yếu tố kỹ thuật, người lái thử cũng cần nắm rõ các quy định liên quan đến trách nhiệm và bảo hiểm của xe lái thử. Việc hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình không chỉ giúp tránh rủi ro tài chính, mà còn góp phần nâng cao ý thức khi điều khiển xe.

Trong bối cảnh thị trường ô tô đang ưu ái người mua với hàng loạt chương trình kích cầu, việc giữ cái đầu tỉnh táo khi lái thử càng trở nên quan trọng. Một buổi lái thử thành công không nằm ở cảm giác “mạnh” hay “phấn khích”, mà ở sự an toàn, kiểm soát và hiểu đúng về chiếc xe mình sắp bỏ tiền sở hữu.

