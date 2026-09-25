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Nguồn: Bùi Thuỷ

Sáng sớm 25/9, người dân và du khách dạo biển khu vực Bãi Sau (đối diện Hòn Bà) ngỡ ngàng khi thấy hai cột xoáy nước nối từ bầu trời xuống mặt biển. Vòi rồng đầu tiên xuất hiện lúc 7h, kéo dài hơn 30 phút rồi tan.

Chỉ ít phút sau, một vòi rồng khác nhỏ hơn lại tiếp tục hình thành ở khu vực lân cận. Thời điểm này biển vắng tàu thuyền nên không gây thiệt hại.

Tận mắt chứng kiến hiện tượng này khi đang chở con đi học, anh Thành Bân (ngụ phường Vũng Tàu) kể lại: "Cột xoáy nước đầu tiên rất to và rõ, kéo dài hơn 30 phút mới suy yếu rồi tan dần. Nhưng chỉ vài phút sau, vòi rồng thứ hai lại xuất hiện cách đó không xa, nhỏ hơn nhưng xoáy khá mạnh".

Hình ảnh vòi rồng trên biển Vũng Tàu sáng 25/9. Ảnh: Thành Bân

Chị Hoàng Mai, du khách từ TPHCM, cũng chia sẻ: "Lúc đó trên biển khá vắng tàu thuyền. Thấy vòi rồng cuồn cuộn ngoài khơi, nhiều người vừa tò mò đứng xem vừa dùng điện thoại quay lại khoảnh khắc hiếm gặp này".

Trước đó, chiều 20/9, vùng biển này cũng từng xuất hiện một vòi rồng lớn kéo dài khoảng 20 phút ngay gần khu vực có nhiều tàu hàng qua lại.

Được biết, vòi rồng thường xuất hiện trong các cơn giông mạnh, đặc biệt là vào thời điểm giao mùa hoặc khi dải hội tụ nhiệt đới và rãnh áp thấp kết hợp với độ ẩm cao.

Các chuyên gia khí tượng lưu ý vòi rồng thường có phạm vi nhỏ, xuất hiện và di chuyển rất nhanh nên rất khó dự báo chính xác thời điểm hay vị trí. Dù đường đi chỉ rộng từ vài chục đến vài trăm mét, sức gió của vòi rồng vẫn đủ sức quật lật tàu thuyền hoặc gây hư hại nhà cửa, cây cối nếu tràn vào đất liền.

Do đó, các chuyên gia khí tượng khuyến cáo ngư dân và các chủ tàu thuyền cần đặc biệt chú ý quan sát. Khi phát hiện mây giông phát triển từ xa, các phương tiện cần chủ động chuyển hướng né tránh để đảm bảo an toàn.