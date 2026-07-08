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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 8/7, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực này.

Riêng Quảng Ninh, Hải Phòng, vùng ven biển Hưng Yên và Ninh Bình còn chịu tác động của vùng xoáy thấp hình thành ngay trên Bắc Bộ, tạo nên dải mây đối lưu phát triển mạnh tại khu vực ven biển phía Đông.

Hình ảnh vòi rồng quét qua cánh đồng ở Hưng Yên được người dân ghi lại. (Ảnh cắt từ clip)

Hiện tượng vòi rồng xuất hiện trên vùng biển Hưng Yên (khu vực Thái Bình cũ) nằm trong vùng đối lưu mạnh do rãnh áp thấp gây ra.

Trước đó, trong các bản tin dự báo và cảnh báo, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo nguy cơ mưa giông trên vùng biển ven bờ vịnh Bắc Bộ, kèm khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Dự báo từ nay đến hết ngày 11/7, rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ tiếp tục hoạt động, gây mưa vừa đến mưa to trên diện rộng tại khu vực trung du, vùng núi phía Bắc và Quảng Ninh.

Trong hai ngày tới, khu vực vịnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa giông mạnh. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân và các phương tiện hoạt động trên biển đề phòng tố, lốc, gió giật mạnh và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.