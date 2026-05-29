Khoảng 8h ngày 29/5, nhiều địa phương tại tỉnh Quảng Ninh xuất hiện mưa lớn kèm giông lốc, gió mạnh.

Tại xã Thống Nhất, giữa cơn mưa lớn, một vòi rồng lớn bất ngờ xuất hiện, xoáy từ trên cao xuống mặt biển khu vực vịnh Cửa Lục.

Hình ảnh vòi rồng xuất hiện trên biển được người dân ghi nhận. Ảnh: Đ.X

Thời điểm vòi rồng xuất hiện, nhiều người dân đã dùng điện thoại ghi lại hình ảnh và bày tỏ sự ngạc nhiên khi lần đầu chứng kiến trực tiếp hiện tượng thiên nhiên này.

Theo người dân, vòi rồng có kích thước lớn, có thể quan sát từ xa và kéo dài khoảng hơn 10 phút trước khi tan dần.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy xã Thống Nhất cho biết, vòi rồng xuất hiện trên khu vực biển nên đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại.

