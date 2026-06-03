Mối duyên định mệnh

Bốn năm qua kể từ ngày gặp gỡ, Lê Minh Nhật (SN 1994, hiện sống tại TPHCM) vẫn luôn xem mối duyên với người vợ Nga, Kira Filiushina (SN 1997, đến từ thành phố Kazan), là một điều đặc biệt trong cuộc đời.

Anh từng có 18 năm sinh sống tại thành phố Ufa (Nga). Thế nhưng phải đến cuối năm 2020, khi trở về Việt Nam, anh mới có cơ duyên gặp Kira trong chuyến du lịch của cô tại dải đất hình chữ S. Cơ duyên đặc biệt này chính là một phần lý do khiến họ quyết định sống tại Việt Nam sau khi về chung một nhà.

Cặp đôi rung động từ lần gặp đầu tiên

“Giữa hàng triệu người, một chàng trai Việt từng sống ở Nga lại gặp và yêu một cô gái Nga ngay tại Việt Nam. Với tôi, đó là định mệnh”, Nhật nói.

Năm đó, Kira có chuyến du lịch dài ngày tại các nước châu Á. Khi đến Việt Nam, cô bị kẹt lại do dịch COVID-19. Tại TPHCM, trong cuộc gặp gỡ giữa những người bạn Nga, Nhật và Kira đã gặp nhau. Họ thích nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng vì e ngại mà giữ kín trong lòng.

“Lần đầu gặp Kira, tôi đã có cảm giác rất đặc biệt. Chúng tôi không nói chuyện nhiều nhưng luôn liếc mắt nhìn nhau. Đôi khi mắt chạm mắt, chúng tôi chỉ cười ngại ngùng”, Nhật kể.

Tổ ấm hạnh phúc của Minh Nhật

Ấn tượng với nét nữ tính và dịu dàng của cô gái Nga, Nhật quyết định tìm số liên lạc để nhắn tin trò chuyện. Vốn đã rung động, tình cảm của họ tiến triển nhanh chóng. Chỉ sau vài tháng tìm hiểu, cặp đôi chính thức hẹn hò.

Ban đầu, Kira chỉ dự định ở lại Việt Nam một thời gian ngắn. Tuy nhiên, sau khi quen Minh Nhật, cô muốn gắn bó lâu hơn để tìm hiểu và trải nghiệm sâu sắc văn hóa Việt Nam. Về phía Minh Nhật, chính mối duyên với Kira cũng khiến anh quyết định ở lại quê hương lập nghiệp và sinh sống lâu dài.

“Cú sốc văn hóa Việt”

Năm 2022, với sự ủng hộ của hai bên gia đình, cặp đôi chính thức về chung một nhà. Khi sinh con đầu lòng, họ có một thời gian sống chung với bố mẹ tại TPHCM và đây là lúc Kira hòa nhập với nếp sống, văn hóa Việt một cách sâu sắc.

Video hài hước về sự thích nghi của Kira với ẩm thực Việt Nam

Minh Nhật thừa nhận, anh đã rất hồi hộp và lo lắng khi sống chung. Anh sợ sự khác biệt văn hóa khiến Kira khó thích nghi, đặc biệt là chuyện làm dâu trong gia đình Việt.

“Ở Việt Nam, con dâu thường gần gũi với gia đình chồng, còn ở Nga, các nàng dâu sống riêng tư và độc lập.

Ban đầu, Kira có chút áp lực với việc làm dâu, nhất là lối sinh hoạt gần gũi và sự quan tâm đặc biệt giữa các thành viên. Tuy nhiên, cô ấy đã thích nghi nhanh ngoài sự tưởng tượng của tôi”, Nhật kể.

Thay vì thu mình lại, Kira cố gắng hòa nhập. Cô học nói tiếng Việt, tập ăn món Việt, phụ bố mẹ chồng nấu ăn, để ý từng thói quen nhỏ của các thành viên trong gia đình.

Có thời gian, Kira còn học cách gọi tên các loại rau bằng tiếng Việt để tự tin đi chợ cùng mẹ chồng. Thi thoảng, nàng dâu phát âm sai khiến cả nhà bật cười. Nhưng chính sự dễ thương ấy đã giúp cô được yêu quý nhiều hơn.

Kira ngày càng yêu sự gần gũi trong gia đình Việt

Tuy nhiên, Kira cũng gặp những cú sốc trong quá trình thích nghi ấy.

“Kỷ niệm hài hước nhất là lần đầu Kira ăn nước mắm nguyên chất. Cô ấy bị sốc mùi nhưng vẫn cố nói ‘ngon mà’ để mọi người vui. Riêng tôi thì vừa buồn cười, vừa thấy thương vợ.

Có lần, mẹ tôi nói với Kira ‘để đó mẹ làm cho’ như một cách giúp đỡ. Nào ngờ, cô ấy tưởng mình làm sai khiến mẹ không hài lòng nên buồn cả ngày. Sau này, cô ấy mới hiểu, đó là cách thể hiện sự quan tâm của cha mẹ Việt”, Nhật chia sẻ.

“Cú sốc văn hóa” lớn nhất của Kira là sự gần gũi giữa những người thân trong gia đình và tình làng nghĩa xóm.

Thời gian đầu, cô e ngại khi cả nhà ăn chung mâm, gắp đồ ăn cho nhau và trò chuyện rất nhiều trong bữa cơm. Nhưng khi đã quen, Kira lại cực kỳ thích không khí ấm áp, gắn kết của bữa cơm gia đình.

Cũng có lúc, Kira e ngại trước sự quan tâm, chăm sóc tỉ mỉ của mẹ chồng. Cô luôn nhận được câu hỏi kèm ánh mắt lo lắng của mẹ chồng mỗi khi ăn ít, đi ngủ muộn hoặc mặc phong phanh lúc trời lạnh... Ban đầu, cô tưởng mình làm chưa tốt nên bị mẹ chồng nhắc nhở. Sau này, cô mới hiểu đó là cách người Việt thể hiện tình cảm và sự quan tâm đến nhau.

Minh Nhật trân trọng sự cố gắng của vợ trong việc thích nghi với văn hóa Việt Nam

“Vợ tôi có nhiều kỷ niệm hài hước với hàng xóm. Có lần, nghe thấy hàng xóm đứng ngoài cổng gọi lớn, cô ấy giật mình tưởng có chuyện nghiêm trọng xảy ra. Ai ngờ, họ gọi cổng chỉ để mang trái cây sang cho.

Một vài lần khác, khi nghe hàng xóm hỏi mấy câu đại loại như ‘con ăn cơm chưa?’, ‘sao hôm qua về muộn thế?’, cô ấy đã nghiêm túc hỏi tôi ‘sao mọi người biết em về lúc mấy giờ luôn vậy?’. Khi đã quen rồi, cô ấy mới hiểu đó là cách hàng xóm Việt Nam quan tâm đến nhau”, Nhật cười kể lại.

Hiện tại, vợ chồng Minh Nhật đã chuyển ra sống riêng, cách nhà bố mẹ khoảng 30 phút chạy xe. Suốt thời gian qua, anh luôn biết ơn vì Kira sẵn sàng mở lòng đón nhận sự quan tâm, yêu thương của gia đình và hàng xóm thay vì khép mình trong không gian riêng. Chứng kiến vợ từng ngày hòa nhập với cuộc sống và văn hóa Việt Nam, anh càng thêm trân trọng và hạnh phúc.

Ảnh và video: nhatkira_family