Ngày 16/10, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án thu hút, đãi ngộ và đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2026 - 2030, với tổng kinh phí hơn 220 tỷ đồng.

Theo thống kê, năm 2026, Lâm Đồng có 7,7 bác sĩ, 2 dược sĩ đại học và 9,8 điều dưỡng trên mỗi 10.000 dân. Dự kiến đến năm 2030, con số này sẽ tăng lên 11 bác sĩ/10.000 dân, đến năm 2027, mỗi trạm y tế cấp xã sẽ có ít nhất từ 4 - 5 bác sĩ.

Với đề án vừa được thông qua, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu thu hút 310 chỉ tiêu trong 5 năm tới, bao gồm 272 bác sĩ y khoa (bao gồm bác sĩ đa khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ y học dự phòng, bác sĩ Răng hàm mặt), 6 Tiến sĩ y khoa chuyên khoa II, 32 Thạc sĩ y khoa chuyên khoa I, bác sĩ nội trú và bác sĩ chuyên sâu phù hợp với nhu cầu thực tế.

Bác sĩ khám bệnh cho người dân ở tỉnh Lâm Đồng

Để thực hiện đề án thu hút và đãi ngộ nguồn nhân lực y tế tại địa phương, tỉnh này lên kế hoạch chi hơn 220 tỷ đồng trong 5 năm, giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, nguồn tài chính được phân bổ theo lộ trình. Cụ thể hơn là 115 tỷ đồng dành cho chính sách thu hút nhân tài, hơn 54 tỷ đồng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, hơn 50 tỷ đồng cho chính sách đãi ngộ.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, chính sách giai đoạn 2026 - 2030 sẽ tập trung vào việc thu hút bác sĩ, đãi ngộ để giữ chân nhân tài, đồng thời tăng cường đào tạo nâng cao trình độ nhằm phát triển dịch vụ y tế chất lượng và chuyên sâu.

UBND tỉnh giao Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về chính sách đặc thù. Ngành y tế cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuẩn hóa vị trí việc làm, xây dựng cơ sở dữ liệu nhân lực và đầu tư trang thiết bị. Đề án kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Xuân Ngọc