Ngày 24/10, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức buổi lễ công bố hàng loạt quyết định về công tác cán bộ, với nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt được luân chuyển, điều động và bổ nhiệm.

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao quyết định bổ nhiệm cho ông Phan Nguyễn Hoàng Tân - tân Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (bên phải). Ảnh: XN

Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thủy, chính thức được tiếp nhận và bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng.

Ông Tôn Thiện San, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (vị trí vừa được ông Tân tiếp nhận), được điều động sang giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính.

Ông Nguyễn Nhân Bản, người đang giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh, được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng.

Ông Đỗ Tấn Sương, Giám đốc Sở Ngoại vụ, được điều động về làm Chánh Văn phòng UBND tỉnh (thay cho ông Nguyễn Nhân Bản).

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trao các quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: AX

Ông Nguyễn Thanh Chương, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng, được tiếp nhận và bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Ông Trần Thanh Hoài, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, được giao quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Việc luân chuyển nhân sự cấp cao này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới, tăng cường hiệu quả điều hành cho các Sở, ngành quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.