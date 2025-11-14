Ngày 14/11, ông Nguyễn Hồng Hải - Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - ký văn bản gửi Sở Xây dựng về việc tham mưu, đề xuất nội dung liên quan đến Trung tâm hành chính - chính trị mới của địa phương này.

Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng hiện ở phường Xuân Hương - Đà Lạt. Ảnh: X.N

Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cùng các sở, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát quy hoạch, đầu tư, xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị mới.

Trung tâm mới phải ở vị trí có nhiều tiềm năng, dư địa, tạo động lực mới để phát triển quỹ đất, thương mại, dịch vụ, du lịch, khu công nghệ cao, mở rộng không gian đô thị. Đồng thời, nơi đây cũng phải có hệ thống giao thông thuận lợi trong việc kết nối Lâm Đồng với các trung tâm kinh tế - tài chính, công nghiệp, khoa học - công nghệ và các tuyến giao thông trọng điểm của quốc gia.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu trên nhằm cụ thể hóa nội dung Nghị quyết được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 thông qua vào hồi tháng 10 và chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 1.