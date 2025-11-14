Tham dự lễ khánh thành hôm nay có bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, thân nhân 13 liệt sĩ hy sinh cùng các cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh và nhân dân địa phương. Trước đó, vào sáng 8/11, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, góp phần giữ thông tuyến đường huyết mạch chi viện cho miền Nam.

Trong quá trình tôn tạo cảnh quan Hang Tám Cô, lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ 589 phát hiện nhiều hài cốt và di vật tại cửa hang cũ bị sập. Thực hiện nguyện vọng thân nhân, tỉnh chỉ đạo giám định ADN. Kết quả xác định 8 mẫu trùng khớp với thân nhân liệt sĩ ở Thanh Hóa và Ninh Bình. Các hài cốt được an táng trong một ngôi mộ chung tại cửa hang.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô. Ảnh: CTV

Cách đây tròn 53 năm, vào ngày 14/11/1972, trong lúc đang làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông trên tuyến đường 20 Quyết thắng, 8 thanh niên xung phong và 5 chiến sĩ pháo binh đã anh dũng hy sinh khi bị bom vùi lấp trong hang đá.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng đại biểu tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: CTV

Được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2013, Hang Tám Cô không chỉ là nơi tưởng niệm những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc mà còn là điểm đến thiêng liêng trong hành trình tri ân, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Công trình tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô với các hạng mục như: Lập phần mộ chung của 13 liệt sĩ tại cửa hang, hạng mục cải tạo khuôn viên cảnh quan khu di tích… đã góp phần nâng tầm di tích.

Công trình được thực hiện công phu, trang nghiêm và hài hòa với cảnh quan thiên nhiên núi rừng Trường Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định, việc hoàn thành công trình tôn tạo Hang Tám Cô là hoạt động tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho Tổ quốc, đồng thời thể hiện trách nhiệm gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử - văn hóa của vùng đất anh hùng Quảng Trị.

Bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà thân nhân các gia đình liệt sĩ tại buổi lễ. Ảnh: CTV

Cũng tại buổi lễ, bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng nhiều phần quà cho thân nhân 13 liệt sĩ hy sinh trong trận bom ngày 14/11/1972.

Công trình tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô. Ảnh: CTV

Trước đó, ngày 8/11, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ. Sau phần truy điệu, những hài cốt liệt sĩ được quy tập đã được an táng trong ngôi mộ chung ngay tại lối vào Hang Tám Cô.