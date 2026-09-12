Tối 12/9, tại Nhà thi đấu Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia tại phường Lang Biang - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I - năm 2026.

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2026.

Tham dự Lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Trọng Hổ - Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Về phía tỉnh Lâm Đồng có ông Phạm Triều - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Đa Cát Vinh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đinh Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Đinh Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội khẳng định, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ I - năm 2026 là sự kiện thể thao có ý nghĩa quan trọng, góp phần đánh giá thực chất phong trào thể dục thể thao trên địa bàn, đồng thời tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp thể thao của tỉnh phát triển trong thời gian tới.

Ông Đinh Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc.

Theo ông Tuấn, thời gian qua, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn đã có bước tiến vượt bậc. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao liên tục được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng tốt nhu cầu rèn luyện của người dân và thu hút du khách. Trong đó, thể thao thành tích cao đã ghi nhận nhiều thành tích ấn tượng, giành hàng nghìn huy chương tại các đấu trường quốc gia, khu vực và quốc tế.

Vận động viên diễu hành tại Lễ khai mạc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, kỳ Đại hội lần này diễn ra trong không khí thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là dịp để đánh giá toàn diện cơ sở vật chất, trang thiết bị thể dục thể thao, từ đó đề ra giải pháp đầu tư phù hợp.

Chương trình nghệ thuật trong lễ khai mạc.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ I - năm 2026 tổ chức thi đấu 23 môn thể thao, quy tụ hàng nghìn vận động viên từ các địa phương trong toàn tỉnh. Trước ngày khai mạc, đại hội đã hoàn thành thi đấu 15 môn thuộc giai đoạn 1, thể hiện sự chuẩn bị chu đáo và quyết tâm của các đơn vị.

Đặc biệt, 100% xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở, tạo nền tảng vững chắc để phong trào thể thao lan tỏa rộng khắp, góp phần thúc đẩy đời sống văn hóa, thể thao của nhân dân ngày càng phát triển.

Người dân đến Nhà thi đấu Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia tại phường Lang Biang - Đà Lạt theo dõi lễ khai mạc.

Thông qua đại hội, Lâm Đồng tiếp tục tuyển chọn những vận động viên xuất sắc, bổ sung lực lượng cho các đội tuyển tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Đây là bước chuẩn bị quan trọng, hướng tới những thành tích mới, góp phần nâng cao vị thế thể thao của địa phương.

Xuân Ngọc