Những năm gần đây, tình trạng bạo lực học đường tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước diễn biến phức tạp với nhiều dạng thức tinh vi, ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn và phát triển tâm lý của học sinh.

Tại tỉnh Lâm Đồng, nhận thức rõ mức độ rủi ro cũng như sức ép ngày càng lớn từ môi trường mạng và các tác động xã hội, các cơ sở giáo dục đã chủ động triển khai hàng loạt giải pháp tuyên truyền, giáo dục và giám sát nhằm giảm thiểu xung đột trong trường học, xây dựng môi trường học đường lành mạnh, giàu tính nhân văn.

Tại Trường THCS Nguyễn Du (xã Đức Linh), công tác phòng, chống bạo lực học đường được triển khai bài bản ngay từ đầu năm học 2025. Theo đó, nhà trường phối hợp công an địa phương tổ chức chuyên đề về phòng, chống ma túy, kỹ năng nhận diện hành vi bạo lực và hậu quả pháp lý. Liên đội triển khai tuyên truyền dưới cờ với chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp, phòng, chống bạo lực học đường”, góp phần lan tỏa văn hóa ứng xử tích cực trong học sinh. Điểm nổi bật là mô hình 12 “đôi bạn cùng tiến”, mỗi đôi hỗ trợ nhau tiến bộ trong học tập và rèn luyện, giảm xích mích và nâng cao tinh thần sẻ chia.

Năm học 2025–2026, trường còn phát động “Cuộc thi viết sáng kiến phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em trái pháp luật” nhằm tạo sân chơi sáng tạo, giúp học sinh tự đề xuất giải pháp theo góc nhìn của mình.

Cùng với đó, mô hình “Cơ sở giáo dục điển hình về an ninh, trật tự” và “Hộp thư thân thiện” được duy trì để ghi nhận, phản hồi kịp thời những vấn đề nảy sinh trong học sinh. Nhờ hệ thống giải pháp đồng bộ, Trường THCS Nguyễn Du duy trì an ninh học đường ổn định trong nhiều năm, không xảy ra vụ việc gây xáo trộn môi trường giáo dục.

Học sinh tại Lâm Đồng được tuyên truyền chống bạo lực học đường ngay trên ghế nhà trường.

Tại Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (xã Tiến Thành), hình thức tuyên truyền được tổ chức linh hoạt, phù hợp với tâm lý lứa tuổi THCS. Các buổi phổ biến kiến thức dưới cờ tập trung vào kỹ năng phòng vệ, cách xử lý mâu thuẫn và nhận diện hành vi vi phạm pháp luật. Học sinh được tiếp cận thông tin về thủ đoạn của các loại tội phạm, từ đó hiểu rõ mức độ nguy hiểm và ý thức tự bảo vệ bản thân.

Nhà trường còn thành lập “Đội thiếu niên xung kích”, nhóm học sinh được đào tạo kỹ năng quan sát, ghi nhận dấu hiệu mâu thuẫn trong lớp và báo cáo cho giáo viên để xử lý kịp thời.

Được biết, trên toàn tỉnh, hệ thống 1.437 cơ sở giáo dục đã triển khai đồng bộ công tác phòng, chống bạo lực học đường theo định hướng chung của Sở Giáo dục và Đào tạo. Các trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT đều lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật, giáo dục ý thức, kỹ năng sống vào hoạt động chuyên môn. Phương pháp truyền thông được làm mới bằng nhiều kênh: trực quan, tọa đàm, sân khấu hóa, câu lạc bộ kỹ năng, truyền thông mạng xã hội, hoạt động ngoại khóa.

Song song đó, các trường phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể và lực lượng công an để tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trong và ngoài khuôn viên trường học. Nhiều trường đã lắp đặt hệ thống camera tại các khu vực trọng điểm nhằm hỗ trợ quản lý, ngăn chặn các hành vi bạo lực, vi phạm nội quy.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn được triển khai định kỳ và theo chuyên đề. Qua đó, các trường kịp thời điều chỉnh những bất cập, nâng cao trách nhiệm quản lý của giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách Đội và ban giám hiệu. Số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo cho thấy, số vụ bạo lực học đường giảm dần qua từng năm học, phản ánh hiệu quả của quá trình truyền thông và sự chuyển biến rõ nét trong ý thức học sinh.

Một yếu tố khác góp phần duy trì môi trường giáo dục an toàn là việc đẩy mạnh giáo dục cảm xúc kỹ năng xã hội. Nhiều trường mở rộng các chuyên đề: kiểm soát cảm xúc, giải quyết xung đột, lắng nghe chủ động, xây dựng giá trị sống. Các buổi tập huấn giúp học sinh hiểu sâu hơn về hậu quả của lời nói và hành động, từ đó lựa chọn cách ứng xử thiện chí hơn.

Bên cạnh nỗ lực của ngành giáo dục, phụ huynh được khuyến khích đồng hành với con thông qua các buổi họp chuyên đề, tư vấn tâm lý học đường và hoạt động kết nối gia đình – nhà trường. Sự phối hợp này tạo nên nền tảng vững chắc để phòng ngừa bạo lực từ gốc.