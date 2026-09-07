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Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Lê Hiền Anh, 28 tuổi, cùng 5 người về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Các bị can còn lại gồm Nguyễn Trần Bảo Trân, 34 tuổi; Nguyễn Thanh Hải, 23 tuổi; Nguyễn Hoàng Nam, 34 tuổi; Đào Thanh Sang, 28 tuổi và Lê Quốc Khánh, 24 tuổi. Các quyết định tố tụng đã được VKSND TPHCM phê chuẩn.

Theo điều tra, từ cuối năm 2025, Hiền Anh cùng các bị can quen biết qua mạng xã hội, lập đường dây mua ôtô bằng tiền vay ngân hàng rồi bán lại dưới dạng "xe ngân".

Nhóm 6 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA

Hiền Anh tìm người có nhu cầu mua xe, thống nhất loại, giá bán và yêu cầu khách trả trước khoảng 30% giá trị xe, chi phí lăn bánh, tiền gốc và lãi ba tháng đầu cùng hoa hồng.

Có người mua, nhóm tiếp tục tìm người đứng tên hồ sơ vay. Những người này chủ yếu không có việc làm, thu nhập ổn định nhưng được hứa trả 80-100 triệu đồng sau khi nhận xe.

Bảo Trân và Hoàng Nam bị cáo buộc làm giả thông tin nơi làm việc, mượn địa điểm kinh doanh để chụp ảnh, cung cấp hợp đồng lao động và sao kê tài khoản không đúng thực tế.

Đối tượng Lê Hiền Anh, có vai trò cầm đầu. Ảnh: CA

Các bị can còn soạn sẵn kịch bản, hướng dẫn người đứng tên vay cách trả lời khi nhân viên ngân hàng gọi xác minh, nhằm tạo hồ sơ phù hợp với điều kiện vay.

Sau khi ngân hàng phê duyệt và giải ngân, người đứng tên nhận ô tô rồi giao cho nhóm Hiền Anh bán cho khách đã thỏa thuận trước. Xe được bán dưới dạng "xe ngân", do giấy đăng ký bản gốc đang được ngân hàng giữ để làm tài sản thế chấp.

Tiền bán xe được chia cho các thành viên sau khi trừ chi phí, trong đó người đứng tên hồ sơ được trả thù lao.

Các đối tượng bị cáo buộc là dùng những thủ đoạn gian dối để mua xe ô tô thông qua việc vay vốn nhằm chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Ảnh: CA

Theo công an, nhóm này chủ động thanh toán tiền gốc và lãi trong ba tháng đầu nhằm tránh khoản vay sớm bị cảnh báo, tạo thời gian bán và giao dịch xe. Sau đó, họ ngừng trả, để lại khoản nợ cho ngân hàng.