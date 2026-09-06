Ngày 6/9, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Công an xã Mỹ Tịnh An điều tra, làm rõ nguyên nhân hai anh em ruột tử vong tại vườn dừa, nghi do bị điện giật.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: T.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 5/9, ông Nguyễn Văn Chiểu (68 tuổi, ngụ ấp Phú Hòa, xã Mỹ Tịnh An) đến vườn dừa gần nhà để tưới cây.

Khoảng 13h cùng ngày, em ruột ông Chiểu là ông Nguyễn Văn Lựa (63 tuổi, cùng ngụ ấp Phú Hòa) cũng đến vườn dừa gần nhà để tưới cây. Hai khu vườn nằm cạnh nhau và được ngăn cách bởi hàng rào lưới sắt B40.

Đến khoảng 14h30, cháu N.H.K. (11 tuổi, cháu nội ông Chiểu) ra vườn tìm ông. Khi chạm tay vào hàng rào B40, cháu K. bất ngờ bị điện giật.

Cháu K. chạy về nhà báo sự việc bị điện giật cho mẹ là chị Bùi Thị Thu Ng. (45 tuổi). Nghi ngờ ông Chiểu có thể cũng bị điện giật, chị Ng. lập tức chạy ra vườn.

Tại đây, chị phát hiện ông Chiểu nằm sát hàng rào nên tri hô mọi người, đồng thời ngắt cầu dao điện của mô tơ.

Sau đó, người thân tiếp tục phát hiện ông Lựa nằm sát hàng rào, cách vị trí ông Chiểu nằm khoảng 15m.

Những người có mặt tại hiện trường xác định hai nạn nhân đã tử vong. Sau đó, mọi người đưa thi thể ông Chiểu và ông Lựa về nhà, đồng thời trình báo vụ việc với Công an xã Mỹ Tịnh An.

Nhận tin báo, Công an xã Mỹ Tịnh An phối hợp Trung tâm Giám định pháp y, Viện KSND cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.